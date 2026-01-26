SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick superou Ronaldo Fenômeno e se tornou o mais jovem brasileiro a fazer um hat-trick (marcar três vezes no mesmo jogo) entre as cinco principais ligas europeias.

Aos 19 anos, o camisa 9 comandou a goleada do Lyon sobre o Metz, neste domingo (25), pelo Campeonato Francês. O brasileiro já tem quatro gols e uma assistência em três jogos pelo novo clube. Ele foi emprestado pelo Real Madrid até o meio deste ano.

Já Ronaldo tinha 21 anos quando anotou o primeiro hat-trick, na temporada 1997/98. Na ocasião, o centroavante brasileiro defendia a Inter de Milão.

Estou muito feliz. É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Obrigado aos meus companheiros e ao treinador. Temos que manter o ritmo. Endrick

O atacante também está entre os mais jovens a marcar três vezes em uma partida do Francês neste século, atrás apenas de: Jérémy Menez (17 anos e 260 dias), Kylian Mbappé (18 anos e 53 dias) e Ousmane Dembélé (18 anos e 296 dias).

A atuação de Endrick chamou a atenção da imprensa internacional. O camisa 9 foi chamado de "rei" pelo tabloide francês Le Parisien.

O Lyon é o quarto colocado do Campeonato Francês, com 36 pontos. O PSG, com 45, lidera a competição.