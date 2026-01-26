LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - Por causa de problemas com o visto, as jogadoras estrangeiras do Corinthians, as colombianas Paola Garcia e Gisela Robledo e a venezuelana Day Rodríguez, só devem conseguir se unir às companheiras de equipe nesta terça-feira, uma semana depois das demais.

Segundo a assessoria de imprensa, o processo só foi concluído nesta segunda-feira (26).

O restante do elenco, incluindo a meio-campista uruguaia Belén Aquino, viajou no dia 20 para a Inglaterra para participar da Champions Cup da Fifa. O torneio ainda tem Arsenal, Gotham FC e ASFAR no páreo para ver quem se torna a primeira equipe feminina campeã mundial de clubes.

Como as três chegarão menos de 24 horas antes da partida do Corinthians contra o Gotham FC na quarta-feira (28), às 9h30 da manhã (horário de Brasília), no estádio do Brentford, não será possível realizarem os treinamentos com as demais jogadoras.

As Brabas vêm fazendo a preparação no estádio do Barnet FC, time da quarta divisão inglesa, no noroeste de Londres.

Nesta terça à tarde, a equipe faz o reconhecimento do gramado, e o técnico Lucas Piccinato participa da coletiva de imprensa.