SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da CBF, Samir Xaud afirmou que o Brasil tem interesse em sediar a próxima edição do Super Mundial de Clubes, em 2029.

"Isso é um assunto que a gente já lançou, ainda não lançamos a campanha em si, mas já se fala nos bastidores. Vamos trabalhar para isso, acreditamos que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso. Isso requer muita conversa, ajustes, mas vamos colocar nossa candidatura para 2029", disse.

A Fifa ainda não abriu as candidaturas para definir qual será a próxima sede do torneio. A edição inaugural foi disputada no ano passado, nos Estados Unidos e terminou com o Chelsea campeão sobre o PSG. Espanha, Marrocos e Qatar aparecem entre demais interessados em receber o próximo Mundial, segundo a imprensa europeia.

A declaração de Samir vem em um dia onde ele e Gianni Infantino, presidente da Fifa, se encontraram com o presidente Lula. Eles estiveram em Brasília ao longo da manhã desta segunda-feira (26) e aproveitaram para conversar sobre a realização da Copa do Mundo Feminina, no Brasil, em 2027.

Neste domingo (25), a Fifa lançou a marca da Copa Feminina. O evento foi realizado em um hotel no Rio de Janeiro.