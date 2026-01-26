SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, assinou nesta segunda-feira (26) seu 1º contrato profissional com o Real Madrid aos 16 anos.

O jovem, que atua como atacante, está na base do time espanhol desde 2017. Ele é apontado como uma das principais promessas da equipe.

Enzo divulgou o momento da assinatura do contrato em seu Instagram. O evento contou com a presença de familiares, incluindo o ex-lateral, que é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid.

O tempo de duração entre as partes não foi informado. O jogador, no entanto, está prestigiado, já que estreou nas últimas semanas com a camisa do Castilla, time B do clube espanhol ?ele também é presença frequente em jogos da seleção espanhola sub-17.