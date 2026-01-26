RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo deu mais um passo rumo à contratação de Lucas Paquetá. O UOL apurou que o Rubro-Negro conseguiu prolongar o tempo de pagamento pela compra, mas agora enfrenta o último entrave que são os valores das parcelas.

O Flamengo conseguiu convencer os ingleses a pagar os 41,25 milhões de euros em até 30 meses. Agora, os clubes tentam chegar a um denominador comum sobre o quanto será pago em cada parcela. Os Hammers, por exemplo, querem receber uma quantia maior no início.

Mais cedo havia uma diferença de seis meses do tempo total que o West Ham queria receber, algo que foi superado em uma nova rodada de negociações.

Inicialmente, os ingleses queriam liberar Paquetá somente após o término da Premier League, que ocorre em 24 de maio. Porém, as três vitórias consecutivas sem o brasileiro e o encaminhamento da contratação de Adama Traouré flexibilizaram os dirigentes, que avaliam que não vale mais a pena manter um atleta com desejo de sair.

Paquetá não tem atuado em função de dores nas costas, mas o caso não é considerado grave. O Flamengo precisa fechar a contratação nos próximos dias, já que em 3 de fevereiro se encerra a janela de saída da Inglaterra.