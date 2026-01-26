CAMPEONATO PAULISTA
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Novorizontino - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 13 - 5 - 8
2 - Palmeiras - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 6 - 5 - 1
3 - Bragantino - 11 - 5 - 3 - 2 - 0 - 9 - 0 - 9
4 - Corinthians - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 6 - 5 - 1
5 - Mirassol - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 8 - 4 - 4
6 - Primavera - 7- 5 - 2 - 1 - 2 - 9 - 8 - 1
7 - São Bernardo - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6 - 0
8 - Capivariano - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 5 - 7 - (-2)
9 - Portuguesa - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 5 - 4 - 1
10 - Santos - 6 - 5 - 1 - 3 - 1 - 4 - 4 - 0
11 - Guarani - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 3 - 4 - (-1)
12 - Botafogo-SP - 5 - 5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 8 - (-6)
13 - Velo Clube - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 1 - 4 - (-3)
14 - São Paulo - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 5 - 10 - (-5)
15 - Noroeste - 4 - 5 - 0 - 4 - 1 - 5 - 6 - (-1)
16 - Ponte Preta - 1 - 5 - 0 - 1 - 4 - 2 - 9 - (-7)