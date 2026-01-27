SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fisiculturista brasileiro Jader José Cristo morreu neste domingo (25), aos 60 anos, na cidade de Colatina, no noroeste do Espírito Santo.

Jader morreu em casa em decorrência de um infarto. A informação foi confirmada pela família à TV Gazeta e também foi divulgada pelo vereador de Colatina, Claudinei Costa, que era amigo do fisiculturista.

Corpo de Jader foi velado na manhã desta segunda-feira (26) na quadra de esportes da cidade. Posteriormente, ele foi sepultado no Cemitério de Sapucaia, em Marilândia.

Jader era natural de Salvador, na Bahia, mas morava em Colatina. Na cidade, ele atuava como personal trainer e era dono de uma academia dedicada ao universo fitness. Ele também ajudou na formação de escoteiros da região.

Como fisiculturista, Jader acumulou prêmios nacionais e internacionais. No cenário brasileiro, ele foi campeão em 1997, 1998, 1999, 2002 e 2003.

Em 2009, Jader foi vice-campeão mundial na modalidade. Na América do Sul, ele conquistou sete títulos consecutivos entre 2004 e 2010.

Jader era casado com Vera Cremonini. Ele deixa dois filhos.

HOMENAGENS

Jader Cristo recebeu várias homenagens nas redes sociais. O vereador Claudinei Costa, que era amigo de Jader e da esposa dele, lamentou a morte do fisiculturista e disse que "ficam a saudade e as boas lembranças de um amigo que partiu cedo demais". "Sua presença marcou nossas vidas e seu jeito jamais será esquecido", completou.

A Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness ressaltou o legado do fisiculturista. "Jader deixou seu legado, um exímio posado que encantava o público com sua coreografia, além de um físico harmônico e muito bem condicionado".

Sua história será para sempre nossa bússola e nossa alegria, nossa maior lembrança. Descanse em paz, eterno campeão. Seu brilho agora ilumina outros palcos, mas sua marca será eterna.Federação Capixaba de Bodybuilding e Fitness

Seção capixaba dos Escoteiros do Brasil também homenageou Jader. "Sua história permanece viva na memória, nos ensinamentos e no coração de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado".