RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Craque e artilheiro do Flamengo na temporada mágica de 2025, Arrascaeta vem aí. O uruguaio tem treinado normalmente com o grupo principal e será relacionado para a estreia do time carioca no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28), contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi (SP).

O meia recebeu um tratamento especial nesta pré-temporada. Mesmo com a necessidade de antecipar o retorno do elenco principal no Campeonato Carioca, o jogador seguiu de fora nos clássicos contra Vasco e Fluminense. A ideia é recuperar 100% Arrascaeta do desgastante 2025, em que alcançou o ano com mais jogos em toda a carreira: 64.

O objetivo é que o uruguaio retome o ritmo de jogo e chegue mais "na ponta dos cascos" na decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, contra o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Os cuidados com Arrascaeta são, principalmente, por conta de uma temporada em que, muito provavelmente, não terá descanso no meio do ano, já que é bem provável ele seja convocado para a Copa do Mundo pelo Uruguai.

JORGINHO TAMBÉM DEVE SER SELECIONADO

Outro que também ainda não atuou em 2026 e que deve ser relacionado é Jorginho. O volante teve uma questão dentária, mas treinou com os companheiros normalmente nos últimos dias.

Já Ayrton Lucas, Danilo e De la Cruz -que também não fizeram o primeiro jogo da temporada até agora- devem continuar de fora. O lateral faz tratamento de uma pubalgia, o zagueiro se recupera de dores no joelho e o volante uruguaio cumpre um cronograma especial de fortalecimento. Há uma expectativa de que pelo menos um dos três esteja à disposição na Supercopa do Brasil.

"A condição física a gente vai ganhando competindo, ganhando minutos. Foi o caso de muitos que jogaram hoje (contra o Fluminense), como Pedro e Bruno Henrique, 45 minutos cada um, já estava combinado. Alex Sandro só ia jogar 60 minutos, Varela só podia 30 minutos. Então foram trocas condicionadas, combinadas antes do jogo com a preparação física. Esperamos chegar contra o São Paulo com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente", disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.