SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O formato atual da Champions aumentou o número de times classificados para o mata-mata, mas, mesmo assim, segue pregando suas peças em figurões do futebol europeu. Nesta quarta-feira (28), cinco times que já conquistaram a competição podem ser eliminados ainda na primeira fase.

O Ajax, tetracampeão, é o mais ameaçado. Com apenas seis pontos somados, o time holandês é o 32° na tabela, precisa vencer o Olympiacos, em casa, e torcer por uma série de tropeços das equipes que vêm acima para chegar ao grupo dos 24 que vão ao mata-mata.

O Benfica, bicampeão, tem situação muito parecida. Os Encarnados têm a mesma pontuação que o Ajax, aparecem na 29ª colocação e enfrentam o Real Madrid, em Lisboa, precisando vencer para terem alguma chance dependendo dos outros jogos.

Dono de um título, o PSV está na zona de classificação, mas corre risco. Atual 22° colocado, o time holandês tem oito pontos e aparece entre os classificados por ter saldo de gols melhor do que times como Napoli, Copenhague, Olympiacos e Athletic Bilbao. Os holandeses têm parada dura na rodada final: o Bayern de Munique, em casa.

O Olympique de Marselha, campeão uma vez, é outro ameaçado. Atual 19° colocado, com nove pontos, o time francês visita o Club Brugge, na Bélgica, e precisa vencer para não ter de ficar de olho nos outros resultados.

O Borussia Dortmund, vencedor uma vez, fecha a lista dos ameaçados, mas tem situação mais tranquila. A equipe tem 11 pontos, é a atual 16ª colocada e recebe a Inter de Milão. Só derrota trágica somada a uma série de vitórias de quem vem abaixo derruba os alemães do grupo dos classificados.

FORMATO DA CHAMPIONS

A Champions mudou de formato no começo da temporada passada. Agora, 36 equipes disputam oito jogos ao longo da primeira fase em formato de pontos corridos.

Os oito melhores após as oito rodadas vão direto às oitavas de final. As equipes que ficam entre o 9° e o 24° lugar disputam um playoff de acesso às oitavas. Os demais estão eliminados.

O sistema de mata-mata segue igual. Os jogos são disputados em formato de ida e volta - com exceção da final - e sem a vantagem do gol fora.

JOGOS DA RODADA (TODOS NESTA QUARTA, ÀS 17H)

Pafos x Slavia Praga

PSG x Newcastle

Manchester City x Galatasaray

Liverpool x Qarabag

Borussia Dortmund x Inter de Milão

Barcelona x Copenhague

Arsenal x Kairat

Bayer Leverkusen x Villarreal

Atlético de Madri x Bodo/Glimt

Benfica x Real Madrid

Eintracht Frankfurt x Tottenham

Clube Brugge x Olympique de Marselha

PSV x Bayern de Munique

Monaco x Juventus

Union Saint-Gilloise x Atalanta

Athletic Bilbao x Sporting

Ajax x Olympiacos

Napoli x Chelsea

COMO ESTÁ A TABELA

1. Arsenal - 21 pontos (+18 de saldo)

2. Bayern de Munique - 18 pontos (+13 de saldo)

3. Real Madrid - 15 pontos (+11 de saldo)

4. Liverpool - 15 pontos (+6 de saldo)

5. Tottenham - 14 pontos (+8 de saldo)

6. PSG - 13 pontos (+10 de saldo)

7. Newcastle - 13 pontos (+10 de saldo)

8. Chelsea - 13 pontos (+6 de saldo)

9. Barcelona - 13 pontos (+5 de saldo)

10. Sporting - 13 pontos (+5 de saldo)

11. Manchester City - 13 pontos (+4 de saldo)

12. Atlético de Madri - 13 pontos (+3 de saldo)

13. Atalanta - 13 pontos (+1 de saldo)

14. Inter de Milão - 12 pontos (+6 de saldo)

15. Juventus - 12 pontos (+4 de saldo)

16. Borussia Dortmund - 11 pontos (+4 de saldo)

17. Galatasaray - 10 pontos (0 de saldo)

18. Qarabag - 10 pontos (-2 de saldo)

19. Olympique de Marselha - 9 pontos (0 de saldo)

20. Bayer Leverkusen - 9 pontos (-4 de saldo)

21. Monaco - 9 pontos (-6 de saldo)

22. PSV - 8 pontos (+1 de saldo)

23. Athletic Bilbao - 8 pontos (-4 de saldo)

24. Olympiacos - 8 pontos (-5 de saldo)

25. Napoli - 8 pontos (-5 de saldo)

26. Copenhague - 8 pontos (-6 de saldo)

27. Clube Brugge - 7 pontos (-5 de saldo)

28. Bodo/Glimt - 6 pontos (-2 de saldo)

29. Benfica - 6 pontos (-4 de saldo)

30. Pafos - 6 pontos (-6 de saldo)

31. Union Saint-Gilloise - 6 pontos (-10 de saldo)

32. Ajax - 6 pontos (-12 de saldo)

33. Eintracht Frankfurt - 4 pontos (-9 de saldo)

34. Slavia Praga - 3 pontos (-11 de saldo)

35. Villarreal - 1 ponto (-10 de saldo)

36. Kairat - 1 ponto (-14 de saldo)