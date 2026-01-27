SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Samuel Lino ainda não engrenou no Flamengo. Prestes a perder o posto de contratação mais cara da história do clube para Lucas Paquetá, o atacante tenta justificar os mais de R$ 120 milhões investidos.

O Flamengo pagou 22 milhões de euros fixos ao Atlético de Madrid pela contratação de Samuel Lino. A negociação ainda pode chegar a quase R$ 150 milhões com bonificações por metas.

Na época, o atacante se tornou a maior contratação da história do clube. Lino superou os R$ 110 milhões pagos por Carlos Alcaraz pelo Flamengo ao Southampton, da Inglaterra.

O jogador iniciou a trajetória do Flamengo com certa timidez, mas perdeu a "vergonha" aos poucos. Atualmente, Lino é considerado peça importante nos bastidores.

Nunca houve reclamação com relação à postura do atleta nos treinos. Porém, ele ainda não conseguiu transmitir isso dentro de campo.

Ao todo, Samuel Lino já disputou 33 jogos com a camisa do Flamengo, 26 como titular. Ele marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências no período.

Internamente, o Flamengo não vê os números como "ruins". A reportagem apurou, contudo, que a expectativa pelos valores investidos na contratação ainda não foi atingida.

A adaptação ao futebol brasileiro é um dos fatores que atrasou o aumento nos números. Lino nunca havia jogado profissionalmente em alto nível no Brasil, já que foi para a Europa muito após poucas partidas com a camisa do São Bernardo.

A alcunha de "contratação mais cara da história do Flamengo" também foi uma questão. A reportagem ouviu que o peso disso minou a confiança de Samuel Lino em pelo menos duas oportunidades.

Agora, mais do que nunca, o atacante vive seu momento de afirmação. Com a iminente chegada de Lucas Paquetá, por R$ 250 milhões, ele não terá mais esse peso nas costas.

Porém, precisa mostrar desempenho. Filipe Luís defendeu o externo na última entrevista coletiva, após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no domingo.

"Lino entrou muito bem contra o Vasco. Hoje o Lino, na minha visão, recuperou aquele um contra um que tinha. Eu acredito muito nos dois (Lino e Royal) e vou dar meu apoio sempre. Eles precisam saber disso, que o treinador acredita muito neles e o torcedor vai cobrar, exigir, mas eles contam com a confiança do treinador que é o que mais importa", disse o técnico flamenguista.

O clássico do fim de semana gerou críticas para Samuel Lino, que perdeu excelente chance de abrir o placar no primeiro tempo. Ele ainda viu Cebolinha, seu reserva imediato, marcar o gol do Flamengo na partida.

Lino tem contrato com o Flamengo até 2029, ou seja, terá bastante tempo para se afirmar de vez no time. As expectativas continuam altas.