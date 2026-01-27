SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tentou nos últimos dias um novo contato com o estafe de Raphael Veiga, do Palmeiras, mas ouviu que o foco está no interesse do América do México.

O time gaúcho tinha Raphael Veiga como alvo prioritário desde o fim do ano passado, mas não avançou na negociação pelos altos valores de uma possível transferência. Um novo contato foi feito nos últimos dias após as notícias envolvendo uma saída do jogador, mas o Grêmio ouviu que o foco está no interesse do clube mexicano.

O Grêmio tentou a última cartada após a chegada de Weverton. A reportagem apurou a contratação do goleiro, que estava no Palmeiras e era companheiro de Veiga, poderia ajudar a destravar o negócio. Porém, não aconteceu.

O Palmeiras diz que não recebeu nenhuma oferta oficial do América do México até o presente momento. No entanto, os mexicanos estão em contato constante com o staff do jogador, e o atleta acenou positivamente para uma transferência -o jogador deixou de ser titular absoluto do Palmeiras desde o ano passado.

Abel Ferreira afirmou após a vitória contra o São Paulo que não quer perder Raphael Veiga, mas deixou a situação nas mãos da direção do clube. Leila Pereira e Anderson Barros liberaram Weverton e Marcos Rocha para o Grêmio após ambos pedirem para deixar o clube.

Veiga tem contrato com o Palmeiras só até março do ano que vem, e o clube pode liberá-lo com a condição de renovar o vínculo. A reportagem apurou que a proposta do América do México será por empréstimo, o que não inviabilizaria um retorno do jogador ao clube paulista na próxima temporada.

O meia de 30 anos é um dos maiores ídolos recentes da história do clube (384 jogos, 109 gols e 10 títulos), mas hoje é apenas a terceira opção do técnico Abel Ferreira. Na nova formatação da equipe com dois atacantes, Veiga concorre com Flaco López e Maurício por vaga no time -e está atrás de ambos.

Em 2025, Veiga disputou 53 jogos, marcou 7 gols e deu 11 assistências (sua pior temporada em números pelo Palmeiras). Na atual temporada são três jogos sem participações em gols.