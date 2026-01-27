SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2026 reunirá o maior número de clubes que usam o gramado sintético em sua história. Ao todo, serão seis times utilizando a grama artificial, tão polêmica nas últimas temporadas.

No ano passado, Flamengo e Palmeiras entraram em rota de colisão sobre o assunto. As diretorias seguem divergindo nos bastidores, ainda que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não tenha comentado oficialmente.

A reportagem relembra os clubes que usarão o gramado sintético no Brasileirão 2026, além de trazer um panorama do tema nos bastidores.

OS ADEPTOS DO SINTÉTICO

Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras. Os dois são remanescentes de 2025. Nenhuma das equipes rebaixadas -Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport- usavam o gramado sintético em seus estádios.

Athletico-PR e Chapecoense. Entre os que subiram para a Série A, os dois utilizam a grama artificial em seus estádios.

Vasco. O clube firmou acordo com o Botafogo para mandar algumas partidas no Nilton Santos durante as reformas de São Januário. As obras devem começar ainda no primeiro semestre de 2026.

Com isso, o Brasileirão bate recorde de clubes que usarão o gramado sintético, com mais de cem jogos previstos. O número de jogos na grama artificial não passou de 60 entre 2023 e 2025, mas deve bater 110 em 2026.

AS POLÊMICAS

O Flamengo é o mais engajado contra o gramado sintético. Em dezembro, protocolou uma proposta para acabar com o uso no Brasil.

"Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas", disse trecho de um dos documentos.

O Palmeiras, dono de um dos gramados sintéticos no Allianz Parque, rebateu a proposta. De acordo com a presidente Leila Pereira, a discussão está sendo pautada por "clubismo" e "fake news".

Os problemas se arrastam desde que Luiz Eduardo Baptista, o BAP, assumiu como mandatário do Flamengo. Ele é um dos principais entusiastas do fim do sintético no Brasil.

Como mencionado, a CBF evita falar sobre o assunto. Ainda mais com o número crescente de equipes que utilizarão o gramado sintético em 2026.

QUAIS JOGOS TERÃO SINTÉTICO NA PRIMEIRA RODADA?

A primeira partida do Brasileirão de 2026 já será no gramado sintético: Atlético-MG x Palmeiras. Os dois se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no gramado artificial da Arena MRV.

Ainda na quarta, a Chapecoense recebe o Santos na Arena Condá.

O último dos três compromissos será entre Botafogo e Cruzeiro, já na quinta-feira (29), no Nilton Santos.