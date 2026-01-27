SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O acordo de Rafinha no São Paulo não conta com uma multa rescisória e nem com prazo de validade determinado.

A reportagem apurou que o registro será tipo CLT e poderá ser encerrado a qualquer momento por qualquer uma das partes.

No acordo, também consta que o ex-capitão terá um cargo diferente do exercido por Muricy Ramalho. Ele não será coordenador-técnico, mas gerente esportivo.

Na prática, a ideia é que ele tenha mais poder em algumas decisões. Ele vai atuar como elo direto entre vestiário e diretoria

Fontes tratam Rafinha como contratado pela gestão Harry Massis Júnior, que vai até o fim do ano. É quando termina também o vínculo, por exemplo, do executivo Rui Costa -que encabeça o departamento.

O ex-lateral foi anunciado no início da tarde desta segunda-feira (26). Massis confirmou o acordo, em entrevista pós-final da Copinha, um dia antes.

Sua coletiva de apresentação acontece nesta tarde, às 13h (de Brasília), no CT da Barra Funda.

"É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro desse ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocação. Eu vou fazer o elo entre comissão técnica e diretoria, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinamentos e viagens. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar novamente", disse Rafinha, ao site oficial do São Paulo.

O UOL revelou que Muricy já havia definido que deixaria o clube. O pedido de demissão foi oficializado na manhã desta terça-feira (27), em ligação com o presidente Harry Massis Júnior.

As conversas com Rafinha, inclusive, já existiam há alguns dias. Ganharam celeridade logo após o pedido de demissão.