SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Marlon Freitas fez apenas quatro jogos com a camisa do Palmeiras, mas quem acompanha os treinos, os jogos e o dia a dia do clube já percebeu a influencia do jogador nos companheiros de equipe.

Inicialmente, a direção palmeirense buscaria um camisa 5 para repor a saída de Aníbal Moreno para o River Plate. Mas a chegada de Marlon, somada a outros fatores, mudaram os planos do Departamento de Futebol.

Marlon já é uma das vozes mais ativas do vestiário do Palmeiras. O único reforço para 2026 chegou como uma das novas lideranças do Palmeiras -perfil de reforço traçado pela comissão técnica para esta temporada. O jogador é um exemplo do que o clube quer em suas novas peças.

Além disso, o jogador de 30 anos é quase um maestro dentro de campo. Desde sua estreia, é possível ver que Marlon Freitas dá instruções aos seus companheiro a todo momento, corrige posicionamentos e tem chamado a atenção pela qualidade no passe (o que já demonstrava no Botafogo).

O influenciador Gabriel Velloso, especialista em leitura labial, flagrou em um vídeo do clássico o impacto de Marlon Freitas em seus companheiros. O meio-campista ficou irritado com Bruno Fuchs após um lance em que o zagueiro chutou o atacante Tapia já no chão.

"Você tem amarelo. Esfria a cabeça. O cara já tinha caído e tu chutou. Não tinha o porque. O cara caído e tu vai e chuta?", disse Marlon ao companheiro.

A chegada de Marlon Freitas e a ascensão do jovem Luis Pacheco fizeram o Palmeiras recalcular a rota no mercado da bola. O Departamento de Futebol entende que a contratação de um camisa 5 não é uma prioridade neste momento, o clube trabalha para se reforçar com um zagueiro e um meia-atacante. Marlon é a primeira opção do setor, com Pacheco e Emi Martínez como opções no banco de reservas.

Abel Ferreira afirmou após a vitória contra o São Paulo que o Palmeiras se aproximou da "equipe do futuro", e Marlon Freitas está nela. Abel escalou uma dupla de meio-campo com Marlon Freitas e Andreas Pereira, com o ex-Botafogo como camisa 5. O time tinha: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon, Andreas, Sosa e Allan; Maurício e Flaco López.

"Cair, aprender, levantar mais forte. Juntos nas derrotas e mais fortes nas vitórias. Acho que contra o Santos e Mirassol a equipe mostrou uma dinâmica boa, hoje com a equipe mais aproximada do que pode ser a equipe do futuro, mais consistente. Mas esta competição é importante ver toda a gente", afirmou Abel.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 1ª rodada do Brasileirão.