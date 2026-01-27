SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz conquistou um resultado familiar e uma consequência inédita nesta terça-feira (27), em Melbourne. Derrotou Alex de Minaur (#6 do mundo) pela sexta vez em seis duelos e avançou às semifinais do Australian Open pela primeira vez na carreira. O triunfo teve parciais de 7/5, 6/2 e 6/1 e completou a sessão noturna da Rod Laver Arena.
Com 22 anos e 272 dias de vida, o atual número 1 do mundo é o segundo tenista mais jovem da Era Aberta (a partir de 1968) a somar dez semifinais em torneios do Grand Slam. Ele fica atrás apenas de seu compatriota Rafael Nadal (22 anos e 243 dias), que alcançou a marca no Australian Open de 2009.
Alcaraz também tenta fechar o career slam, feito em que um tenista conquista os quatro maiores torneios do circuito, mesmo que em temporadas diferentes. Se conseguir, será o mais jovem a fazê-lo na história do tênis. Carlitos já conquistou os outros slams duas vezes cada: Roland Garros em 2024 e 2025, Wimbledon em 2023 e 2024 e o US Open em 2022 e 2025.
Nas semifinais, o espanhol vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, atual vice-campeão em Melbourne. Também nesta terça-feira, Sascha garantiu seu lugar entre os quatro melhores do torneio ao derrotar o americano Learner Tien por 6/3, 6/7(5), 6/1 e 7/6(3).
COMO ACONTECEU
Nos cinco jogos anteriores, De Minaur havia vencido apenas dois sets contra Alcaraz, e o espanhol mostrou mais uma vez os porquês da superioridade. O australiano lutou e ofereceu resistência, quebrando o saque de Alcaraz duas vezes no set inicial, mas nunca esteve à frente no placar. Na reta final, com o placar em 5/6, De Minaur cometeu uma série de erros e acabou perdendo o saque e o set.
A segunda parcial começou com Alcaraz abrindo 3/0, jogando um tênis mais agressivo e impedindo que o tenista da casa tomasse a iniciativa dos pontos com frequência. De Minaur salvou um break point no quarto game e um set point no oitavo, mas errou uma esquerda e cedeu uma segunda chance a Alcaraz, que não desperdiçou e fechou a parcial em 6/2.
A história se repetiu no terceiro set. Alcaraz saiu na frente mais uma vez e, com 3/0 no placar, era difícil imaginar uma virada protagonizada por De Minaur. Não aconteceu. O número 1 disparou só perdeu mais um game antes de fechar a partida.