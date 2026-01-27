SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Ángel Romero está próximo de se tornar o novo reforço do Boca Juniors. O ex-Corinthians viajou nesta segunda-feira (26) para a Argentina para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele estava em Assunção, no Paraguai.

"É um desafio que eu estava buscando, a pressão no Boca é máxima. Sempre tem que dar 100%. Quero ficar bem fisicamente. Estive quase um ano parado depois [do título] da Copa do Brasil. A ideia é se preparar e tentar estar no nível do Boca, que é um time que sempre luta por grandes coisas", disse Romero, à TyC Sports.

Romero estava livre no mercado após não ter o contrato renovado com o Corinthians. Ao todo, foram 377 jogos do argentino pelo clube brasileiro, com 67 gols e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), três Paulistas (2017, 2018 e 2025) e uma Copa do Brasil (2025).

O jogador destacou a importância de Riquelme -hoje dirigente do Boca- para o acerto com os argentinos: "Foi tudo muito fácil. Vindo do Román [Riquelme] e do Boca Jrs, seduz o jogador. O Román perguntou ao Óscar [Romero, irmão de Ángel e ex-Boca] sobre a minha situação", contou o paraguaio antes de viajar rumo à Buenos Aires.

Romero assinará com o time xeneize por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano, segundo o canal argentino TyC Sports.

"É um desafio importante na minha carreira. Era o que queria, o que buscava, e espero que possamos ir bem para dar alegrias aos torcedores", afirmou o jogador à ESPN, em chegada à Buenos Aires.

Romero disputará a Copa Libertadores de 2026. O Boca está classificado para a fase de grupos da competição continental.

A confirmação da contratação do atacante paraguaio deve acontecer ainda nesta terça-feira (27), segundo a imprensa argentina.