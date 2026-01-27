RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Saúl se reapresentou ao Flamengo na manhã desta terça-feira (27). O jogador passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo no último dia 9 e está em processo de recuperação.

O QUE ACONTECEU

Saúl foi avaliado pelo departamento médico do Rubro-Negro. Ele seguirá sendo acompanhado pelos profissionais do clube, conforme o cronograma definido para esta etapa do processo.

O meia estava na Espanha. A cirurgia aconteceu em Madri, pelo médico holandês Niek van Dijk.

O tempo estimado de recuperação é de 2 a 3 meses. Desta forma, diretoria e comissão técnica não descartam olhar o mercado em busca de uma solução para a lacuna.

Fernando Sassaki, coordenador do departamento médico do Fla, falou sobre Saúl em coletiva no último dia 12. Ele explicou que o jogador ficaria na Espanha até a retirada dos pontos da cirurgia.

"Nesta reta final, começou a apresentar uma dor na região do calcanhar esquerdo. Começou a atrapalhar a performance, a tirar a qualidade de vida mesmo, incomodando. Fizemos tratamentos locais, medicação oral, para que pudesse jogar o ano todo. Terminou a temporada... Era algo que já discutimos, o procedimento cirúrgico. O Saul já tem algumas pessoas de confiança, fez a opção de tratar com o Niek van Dijk, que é uma referência, de fato. Informou que ocorreu tudo bem. Ele está em tratamento pós-operatório. Normalmente, após uma operação, espera-se para liberar umas duas, três semanas, que é o período para tirar os pontos. Ele vai continuar lá para essa avaliação e, após isso, retorna ao clube para darmos início ao tratamento", disse, na ocasião.

VEJA NOTA DO FLAMENGO

"O meia Saúl Ñiguez se reapresentou ao Flamengo na manhã desta terça-feira (27), no CT George Helal. O atleta foi avaliado pelo Departamento Médico do clube e deu sequência ao planejamento de recuperação estabelecido após o procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo.

O jogador seguirá sendo acompanhado pelos profissionais do Flamengo, conforme o cronograma definido para esta etapa do processo".