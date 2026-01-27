RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (27) (27), a saída do atacante Rayan, de 19 anos. O jogador foi negociado com o Bournemouth, da Inglaterra.

O Vasco foi, é e sempre será sua casa. Boa sorte, cria! Vasco, em publicação na rede social

O QUE ACONTECEU

O Bournemouth pagará 35 milhões de euros (R$ 220,7 milhões) à vista ao Cruzmaltino, sendo que 70% de valor vai para o Vasco e os 30% serão divididos entre a família e o estafe do atacante.

A negociação se arrastou nas últimas semanas. Ao longo das tratativas, o clube carioca barganhou para conseguir um montante maior na transação.

Anteriormente, o Vasco detinha 60%, mas Rayan abriu mão de 10% pela transferência imediata. O clube não queria se desfazer do jogador agora e entendia que poderia realizar uma venda maior na próxima janela de transferências, mas o jogador e seu estafe já haviam dado "ok" ao Bournemouth e pressionaram pela liberação.

Rayan já não veste a camisa do Vasco desde a última semana. Ele nem sequer foi relacionado para o clássico com o Flamengo, realizado no dia 21.

Vai ser muito difícil achar outro Rayan. Não vamos ter 35 milhões de euros para pagar outro Rayan, e acho que ele valeria até mais Fernando Diniz, em coletiva após o clássico com o Fla

Diniz acredita que a melhor decisão seria o jovem ficar mais um ano no futebol brasileiro. Ele avalia que o atacante tem "espaço de crescimento gigante" e poderia deixar o futebol brasileiro "mais pronto".

"Esportivamente, por mais que possa ir bem lá, a decisão mais acertada era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto. Tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco, contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. Perdemos muito cedo os jogadores. A gente torce para que, se confirmar a ida, consiga se sentir à vontade no time que está indo e se tornar o jogador que o potencial permite. Rayan é um jogador, para mim, muito diferente e reposição quase impossível no mesmo nível. Ele tem um espaço de crescimento gigante, faz tudo bem. E, aqui, foi percebendo o potencial e gostando daquilo que foi se reconhecendo. Uma pena que saiu", disse Diniz.