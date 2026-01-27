RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF começou nesta segunda-feira (26) a instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático. Uma das equipes esteve no Maracanã, no Rio, para o início dos trabalhos.

O sistema ainda não estará disponível para o início do Brasileiro, que será nesta quarta-feira, e a CBF evita cravar uma rodada específica para uso da ferramenta na edição 2026 do campeonato.

A instalação dos equipamentos faz parte da terceira fase da implementação do projeto, que já envolveu vistoria nos estádios.

Depois, ainda será preciso fazer uma série de testes com a ferramenta para, então, colocá-la para valer na competição.

O sistema será instalado em 27 estádios do país. A CBF não quer apressar o uso sem ter a segurança de que ele terá bom funcionamento a partir da implementação.

A CBF estima um investimento de R$ 25 milhões no impedimento semiautomático até o fim de 2027.

A entidade firmou contrato com a Genius para fornecer o aparato tecnológico e percebeu que até a Premier League, da Inglaterra, demorou a implementar na primeira temporada de anúncio de uso do sistema ? só começou na 32ª rodada.

A informação é que os ingleses tiveram problemas de calibragem do software, coisa que a CBF quer escapar logo no período de testes.

A CBF está se precavendo para contar com a ferramenta em alguns estádios, ainda que não sejam casa fixa dos clubes. Na Arena Barueri, que será usada pelo Palmeiras, haverá instalação inicialmente, mas depois o aparato será retirado, já que a casa palmeirense é o Allianz Parque.

Nesta terça-feira (27) à tarde, a CBF ainda promete anunciar mais passos relevantes do programa de profissionalização da arbitragem.