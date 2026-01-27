SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou a rescisão de contrato com o atacante espanhol Héctor Hernández.

O Corinthians afirmou que a rescisão aconteceu de forma amigável. O espanhol estava encostado e vinha treinando em horários alternativos desde o ano passado.

O clube estima uma economia de R$ 4,8 milhões em salários ao longo do ano. Héctor tinha contrato com o clube paulista até o final de 2026.

O espanhol deixa o Corinthians após apenas 24 jogos disputados. Ele marcou dois gols e conquistou dois títulos: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2025.

Héctor chegou ao Corinthians em agosto de 2024, quando o clube buscava um substituto imediato para Yuri Alberto. O espanhol chegou de graça após deixar o Chaves, de Portugal, mas nunca engrenou no ataque corintiano. Com a chegada de Memphis e o surgimento de Gui Negão, ele perdeu ainda mais espaço.

NOTA DO CORINTHIANS

"Nesta terça-feira (27), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a rescisão amigável com o atacante Héctor Hernández. Com a operação concluída, o clube economizará R$ 4,8 milhões da folha salarial do futebol masculino.

Héctor chegou ao Timão em 2024. Foram 24 jogos, dois gols e dois títulos conquistados (Paulistão e Copa do Brasil, em 2025). O presidente Osmar Stabile e a diretoria de futebol do Corinthians agradecem ao atleta pela dedicação com o manto alvinegro e deseja sucesso na sequência profissional."