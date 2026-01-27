SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LDU anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Deyverson, ex-Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza.

"Bem-vindo à Liga, Deyverson. Dey chega ao 'Rei de Copas', sempre pronto para dar tudo de si. Que prazer tê-lo conosco!", publicou o time nas redes sociais.

O QUE ACONTECEU

Deyverson estava livre no mercado da bola após rescisão com o Fortaleza. O clube cearense oficializou nesta terça-feira a quebra do vínculo com o atacante.

Dessa forma, ele chegou sem custos para a equipe comandada pelo brasileiro Tiago Nunes. No ano passado, a LDU chegou à semifinal da Copa Libertadores, sendo eliminada pelo Palmeiras.

Pelo Leão do Pici, foram nove gols e uma assistência ao longo de 38 partidas, entre Brasileirão, Libertadores, Copa do Nordestes e Copa do Brasil.

Será a primeira passagem de Deyverson pelo futebol equatoriano. Ele já defendeu Mangaratibense, Belenenses, Colônia-ALE, Levante, Getafe, Alavés, Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro e Fortaleza.