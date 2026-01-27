SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras comprou o meio-campista Larson, de 20 anos, que estava emprestado pelo Goiás.

O QUE ACONTECEU

Larson estava emprestado inicialmente para o time sub-20 com uma opção de compra no contrato. O clube acionou a cláusula e pagou R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

O jovem assinou contrato nesta terça-feira até o fim de 2030. Ele passou a treinar com os profissionais desde o ano passado e será promovido para o elenco principal.

Larson tem cinco jogos pelo profissional do Palmeiras, três deles neste início de temporada. No ano passado, quando se destacou pelo time sub-20, o meio-campista marcou três gols em 32 jogos.

"Estou muito feliz, é um sonho. Quando vim para o Palmeiras, eu sabia que seria um desafio enorme. Vim para o Sub-20 e dei sequência no que eu tinha em mente para chegar ao time profissional. Sabia que seria muito difícil e batalhei muito para viver o que estou vivendo hoje. Agora, mais do que nunca, é pés no chão e seguir trabalhando e evoluindo", disse Larson em entrevista à TV Palmeiras.

"Conviver com esses caras é a realização de um sonho. Quando cheguei, parecia meio distante, mas, quando eu passei a viver e a gerar expectativas, eu foquei ainda mais. Nos meus primeiros treinos no Profissional, meu olho brilhava por estar ao lado de caras que eu nunca imaginei estar junto, convivendo e aprendendo. Está sendo tudo maravilhoso. Sempre tive uma facilidade para me adaptar e aqui no Profissional foi ainda mais fácil porque o grupo é muito bom, isso ajuda muito", acrescentou.