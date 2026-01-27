LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - Você sabia que além dos milionários e multivitoriosos United e City, a cidade de Manchester já teve também um Corinthians? feminino?

Sim, um time feminino que goleou adversárias, superou preconceitos, burlou o banimento do futebol das mulheres na Inglaterra e que teve o nome registrado na história do país.

O Corinthians de Manchester por pouco não jogou também no Brasil durante um tour pelas Américas.

PAI CORUJA

A saga do Corinthians feminino é contada no livro "Manchester Corinthians, The Authorised History" (Corinthians de Manchester, A História Autorizada, em tradução livre), do pesquisador e historiador inglês Gary James.

A história começa na temporada 1948-49, com um pai muito atencioso chamado Percy Ashley. Ele era técnico do Bolton Wanderers e viu que sua filha, Doris Ashley, gostava muito de futebol, mas não tinha onde ou com quem jogar.

Foi aí que ele decidiu fundar um time próprio para realizar o desejo dela.

Assim como o time brasileiro, Percy teve como inspiração para o nome o Corinthian Football Club (nesta terça-feira (27) Corinthian Casuals), time amador do norte de Londres criado em 1.882.

Mas logo eles perceberam que não era só a filha dele que gostava de futebol. Várias outras mulheres também começaram a participar dos treinos e jogos.

Só que, logo de cara, tiveram que enfrentar um problema. Em 1921, antes mesmo do time ser criado, a FA, a Associação de Futebol da Inglaterra, proibiu o futebol feminino de ser praticado. Elas não podiam jogar em frente a grandes torcidas nem em campos oficiais onde os homens atuavam.

Segundo a FA, o futebol era "inadequado para mulheres e não deveria ser encorajado". Essa regra sexista durou 50 anos e só foi cair em 1971.

Para as meninas do Corinthians de Manchester, só restava então a várzea.

Ou... existiria uma alternativa?

EXCURSÕES PELA EUROPA

O CT delas ficava em Fog Lane Park, na região metropolitana de Manchester. Mas chamar o local de CT era enaltecer demais o espaço que, além de uns campos de grama, não tinha vestiário ou infraestrutura mínima para receber um time de futebol.

Por isso, depois dos jogos por lá, muitas vezes no meio da lama, as meninas se limpavam no lago mesmo.

Mas além da chance para as meninas jogarem e se divertirem, o projeto do Corinthians de Manchester era beneficente: as partidas tinham como objetivo arrecadar fundos para caridade.

E mesmo jogando em campos não-oficiais, o Corinthians Ladies continuou atraindo mais interessadas ao longo da década seguinte, o que chamou a atenção dos jornais britânicos -as grandes manchetes vieram quando elas jogaram fora da Inglaterra.

Em maio de 1957, o Corinthians de Manchester partiu para sua primeira excursão internacional. O destino foi Portugal. Em 16 dias, elas jogaram cinco partidas beneficentes, arrecadando fundos para a Cruz Vermelha.

Em Lisboa, elas tiveram uma sensação nunca antes experimentada em campos ingleses. As partidas, realizadas nos estádios do Sporting e do Benfica, foram vistas por milhares de pessoas, algo bem diferente da indiferença que viviam na Inglaterra.

As jogadoras ainda arrecadaram £7 mil do valor dos ingressos (£140 mil nos valores atuais, ou mais de R$ 1 milhão).

A viagem deu visibilidade para o Corinthians, que continuou a criar conexões e receber convites para jogar em outros países europeus.

Com apoio do goleiro do Manchester City, o alemão Bert Trautmann, em 1957 elas viajaram duas vezes para a Alemanha.

Jogaram em Frankfurt, Bremen, Dortmund, Essen e Stuttgart, em um campeonato chamado Copa Europeia. O Corinthians saiu vencedor.

No ano seguinte, em 1958, houve nova excursão para Portugal. Dessa vez, a viagem incluiu também jogos na Ilha da Madeira. O mesmo local que, 27 anos depois, em 1985, seria o berço de uma das lendas do futebol, o craque português Cristiano Ronaldo.

Em 1959, fizeram um tour pela Holanda, jogando em Utrecht, Den Haag e Maastritch.

Mas o grande marco das excursões do Corinthians de Manchester estava por vir.

ROLÊ PELAS AMÉRICAS

O ano era 1960. Uma equipe de 29 meninas do Corinthians de Manchester embarcou para uma viagem rumo às Américas. Durante três meses, elas passaram pelos Estados Unidos e por países das Américas Central e do Sul.

Em Caracas, na Venezuela, jogaram contra o Odeca, da Costa Rica, em 14 de maio de 1960. Na Colômbia, a partida foi em Barranquilla, em 21 de junho de 1960. Elas jogaram ainda em Aruba e na Guiana.

Mas por que elas não foram para o Brasil?

Bom, elas até queriam, mas o tour já havia se esticado por muito tempo. Muitas tinham que voltar para escola ou para o trabalho. Por ser um time beneficente, ninguém no time ganhava para jogar.

Depois dessa viagem marcante, elas ainda jogaram na Itália, em 17 maio de 1961. Em 1967, fizeram partidas na Tunísia. Em 1970, em Reims, na França, venceram a Juventus por 1 a 0, sendo campeãs do torneio.

Nos anos seguintes, fizeram várias excursões para a Espanha.

Mas o Corinthians continuava participando de torneios na Inglaterra. E fazendo goleadas históricas. Uma delas, contra o Beecham Belles, o placar foi de 17 a 0.

PERSEVERANÇA

Em 1967, uma notícia deixaria todas as jogadoras devastadas. Percy Ashley, fundador do Corinthians de Manchester, morreu aos 75 anos.

Mas o sonho dele continuou em campo. Três anos depois, em 1970, foi formada a Associação Inglesa de Futebol Feminino, o que ajudou a derrubar a proibição de 50 anos em 1971. Com isso, o futebol feminino se desenvolveu no país.

As décadas seguintes viram o crescimento bem como a queda do Corinthians de Manchester.

Os anos de 1980 foram de relativo sucesso para o Timão de Manchester. O clube estava organizado e apresentava um bom desempenho em ligas locais. Jogadoras como Sue Short e Estelle Scruton se tornaram a espinha dorsal do time.

O último troféu veio na temporada 1988-89, quando a equipe venceu a liga Three Counties.

CITY "CULPADO" PELO FIM

A saga do Corinthians de Manchester terminou na década de 1990. Um dos culpados por isso, de certa maneira, foi o Manchester City.

O futebol feminino se tornava cada vez mais profissional, e o Man City Ladies jogava na principal liga do país.

Com isso, ao longo dos anos, as melhores jogadoras do Corinthians reforçaram o City, o que inviabilizou a continuidade da equipe.

O último jogo do Corinthians foi em setembro de 1991, na Copa da Inglaterra feminina. O time perdeu de 6 a 1 do Runcorn. Em 1992, o clube deixou de existir.

Durante sua história, o time ganhou mais de 50 troféus, e levantou £ 275 mil (quase R$ 2 milhões) para a caridade.

PLACA AZUL

Mas as meninas do Corinthians de Manchester tiveram também seu nome escrito no futebol inglês.

Uma das homenagens pode ser vista em uma instalação no meio de Fog Lane Park.

A pintura de um dos lados traz o escrito "Corinthians" estilizado sobre um desenho de uma partida de futebol no local. Do outro, o desenho representa as jogadoras se banhando no lago após uma partida.

Já em 2023, veio o reconhecimento oficial. Com a presença de ex-jogadoras, foi inaugurada uma das famosas Blue Plaques, que narra e reconhece os grandes feitos na Inglaterra.

Ela foi colocada na parede da cafeteria do parque, assim todos que passassem por ali saberiam da história das pioneiras de Manchester.