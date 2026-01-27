SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Bad Gones, torcida organizada do Lyon, protestaram contra John Textor antes da Assembleia Geral do clube, marcada para nesta quarta-feira (28).

Os torcedores são contrários à presença de Textor na reunião. O empresário norte-americano segue como acionista do clube, por meio da Eagle, holding que controla o Lyon. Desso forma, ele pode comparecer à reunião.

"Mesmo com o trabalho da atual diretoria em andamento para recolocar o clube nos trilhos, a ideia de ver aquele que quase afundou o nosso clube vir desfilar aqui é insuportável. John Textor e a Eagle devem permanecer o mais longe possível do nosso clube. [...] É dever e honra de cada acionista deixar claro que o lugar dele não é aqui", diz trecho da nota dos Bad Gones.

O Lyon esteve próximo de um rebaixamento administrativo no ano passado, mas a punição foi anulada pela Federação Francesa de Futebol (FFF). Os problemas financeiros do clube quase resultaram em uma queda para a segunda divisão.

Textor assumiu a presidência do Lyon em 2023 e ficou no cargo até o ano passado. O empresário renunciou ao comando do clube francês e nomeou o alemão Michael Gerlinger como CEO, e a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang, que já havia comprado o time feminino do Lyon em 2023, para a presidência.