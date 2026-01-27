SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Anderson está fora da estreia do Palmeiras no Brasileiro, nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Em recondicionamento físico, o meia sentiu incômodo no joelho durante o treino desta terça-feira, passou por exames que descartaram lesão mas, por precaução, não viaja com a delegação.

Os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física e também ssão como baixas.

O Palmeiras deve ir a campo com o time que venceu o São Paulo pelo Paulistão, mas com Vitor Roque como novidade.

Um provável time tem: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gomez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Flaco López e Vitor Roque.