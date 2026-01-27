(UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Piccinato, técnico do Corinthians Feminino, lamentou o atraso da viagem das jogadoras estrangeiras que, por conta do visto, não puderam viajar com o restante do elenco na semana passada para participar da Champions Cup da FIFA, considerado um Mundial de Clubes da categoria.

Piccinato disse, durante coletiva realizada no estádio do Brentford, local da partida dessa quarta-feira contra o Gotham FC, que elas provavelmente não serão escaladas para esse jogo.

"A gente sofre bastante. São três atletas importantes. A Gisela foi titular durante toda a Libertadores, com potencial muito forte pra transição, que é um jogo que a gente precise jogar aqui e infelizmente não vamos poder contar com elas, porque vão estar com fuso muito alto, depois de uma viagem muito desgastante. Temos que resolver o problema que está na nossa frente e eu tenho certeza que as outras 23 atletas estão prontas para vir aqui e fazer a diferença."

As colombianas Gisela Robledo e Paola Garcia, e a venezuelana Dayana Rodriguez chegaram a Londres na tarde dessa terça (27), menos de 24 horas antes do jogo de quarta, que começa às 12h30, horário local (09h30 no Brasil). A uruguaia Belen Aquino viajou com as brasileiras na semana passada.

Na zona mista a atacante Andressa disse que agora, o time está completo.

"Sentimos muito a falta delas. Para elas deve ter sido muito duro ficar no Brasil. Mas a gente tá muito ansiosa para recebê-las, colocá-las no elenco. Elas ficaram treinando no Brasil, talvez não seja o mesmo, mas elas tão preparadas e estão com a gente do começo ao fim".

CORINTHIANS QUER FAZER HISTÓRIA

O Corinthians chega a Champions Cup após faturar a Libertadores Feminina na temporada passada. O adversário na decisão foi o Deportivo Cali, da Colômbia, e o título veio nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

Caso vença o Gotham FC, o Timão vai disputar a decisão do Mundial de Clubes Feminino. A outra semifinal será disputada entre Arsenal e ASFAR, no mesmo dia, seis horas mais tarde.