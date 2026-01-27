SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kolo Muani, do Tottenham, sofreu um acidente de carro em Hertfordshire, no sul da Inglaterra. O caso ocorreu nesta terça-feira (27), véspera do duelo da equipe diante do Eintracht Frankfurt, pela Champions League.

O francês guiava sua Ferrari pela rodovia M25 até o Aeroporto de Stansted. O time viajou nesta terça-feira (27) para a Alemanha, palco do duelo desta quarta-feira (28).

Um dos pneus do carro estourou, e Kolo Muani acabou batendo em uma das laterais da pista. Parte da dianteira e da lateral do veículo foram danificadas.

O acidente não gerou qualquer tipo de ferimento no jogador. Ele chegou ao Tottenham em setembro do ano passado.

Wilson Odobert, companheiro de time do francês, estava dirigindo logo atrás do atacante e parou para ajudá-lo. Os dois esperaram por auxílio e acabaram perdendo o voo, mas devem atuar normalmente no jogo contra o Eintracht Frankfurt.

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, tranquilizou os torcedores. Ele disse que a dupla deve ser relacionada para a partida.

"Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente, mas todos os envolvidos estão bem. Eles estão atrasados, mas vão chegar mais tarde. Ainda não falei pessoalmente com eles, mas espero que estejam disponíveis para amanhã", disse o técnico ao site do Tottenham.