(UOL/FOLHAPRESS) - Tricampeão mundial de surfe, John John Florence anunciou nesta terça-feira que não retornará ao Circuito Mundial da WSL em 2026.

O havaiano, que havia recebido um wildcard de temporada, decidiu adiar mais uma vez sua volta à elite e estender a pausa das competições em tempo integral, priorizando a vida em família e projetos pessoais.

Explorando com a minha família, aprendemos novas formas de viver, vimos novos lugares, encontramos ondas para nós três e acordávamos quase todos os dias animados para descobrir mais, juntos. Isso confirmou que esse é o nosso sonho agora John John Florence

"Decidimos continuar assim em 2026, com o objetivo de dar a volta ao mundo. Quero me tornar um surfista melhor, o melhor pai que eu puder ser, e combinar isso com aventura e curiosidade", completou.

FORA DESDE 2025

Campeão mundial em 2024, John John já havia se afastado do CT em 2025, temporada em que disputou apenas a primeira etapa, em Pipeline, como convidado.

No entanto, o havaiano deixa claro que a decisão não representa aposentadoria.

Isso significa que não vou competir em tempo integral no tour este ano. Sou muito grato à WSL pelo apoio e pela oportunidade do wildcard. Isso não é aposentadoria, é apenas o caminho que estou seguindo no momento John John Florence

ALGOZ DE BRASILEIROS

A ausência de Florence chama atenção especialmente para o Brasil. Desde 2014, o país conquistou oito títulos mundiais, em uma era marcada por nomes como Gabriel Medina, Italo Ferreira e Filipe Toledo.

As únicas exceções nesse período foram justamente três conquistas de John John Florence: 2016, 2017 e 2024 ?o que consolidou o havaiano como o principal "algoz" da geração brasileira.

QUEM ENTRA?

Com a desistência de John John, a vaga de wildcard de temporada foi repassada ao marroquino Ramzi Boukhiam. O surfista estava fora após sofrer uma lesão grave em Bells Beach, mas agora retorna à elite.

Estou muito empolgado por voltar ao CT e grato à WSL por essa oportunidade. A lesão do ano passado foi a mais difícil da minha carreira, com uma recuperação cheia de altos e baixos. Mas nunca parei de acreditar Ramzi Boukhiam

CALENDÁRIO

A temporada 2026 marca os 50 anos do Circuito Mundial e terá 12 etapas, entre abril e dezembro. O calendário começa em Bells Beach, na Austrália, e termina no Havaí, com o retorno do Pipe Masters como evento final da temporada.