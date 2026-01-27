SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o início do ano, o mercado da bola segue quente nos bastidores do futebol nacional e internacional. A terça-feira (27) trouxe movimentações nos principais clubes do país e do mundo.

VEJA DESTAQUES

No radar alvinegro

O Corinthians mira a contratação do jovem zagueiro Dantas, destaque do Novorizontino no Paulistão, revelou Samir Carvalho no De Primeira. O clube deve tentar contratar o jogador de 21 anos por empréstimo, assim como tem feito com outros jogadores no mercado da bola. O último reforço da posição foi Gabriel Paulista, que já fez sua estreia pelo alvinegro.

Fim da linha

O Corinthians anunciou a rescisão de contrato com o atacante Héctor Hernández. O espanhol estava encostado e vinha treinando em horários alternativos desde o ano passado. A diretoria estima uma economia de R$ 4,8 milhões em salários ao longo do ano ? o contrato do atleta era válido até o fim deste ano.

Impasse

A venda de Wallace Yan do Flamengo para o Red Bull Bragantino está travada, e a origem deste entrave está no teto financeiro que o clube paulista possui com sua holding. Os clubes haviam chegado a um acordo por um negócio de 10 milhões de euros, porém, o time paulista propôs ao Fla pagar metade neste ano e o restante somente em 2027 ?a holding que controla o clube estipula um limite de gastos de até 5 milhões de euros por contratação. Para passar disso, se faz necessário ter a autorização dos donos.

De saída

O Vasco acertou o empréstimo do atacante argentino Benjamín Garré ao Aris Salônica, da Grécia. Há um acordo verbal entre os clubes por um vínculo de um ano com opção de compra. A expectativa é de que o jogador de 25 anos viaje nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube grego.

Futuro mexicano?

A negociação entre América-MEX e Raphael Veiga avançou: agora, além do contato com o estafe do jogador, os mexicanos já conversam oficialmente com o Palmeiras, conforme informou Flavio Latif. O meia de 30 anos, que também está no radar no Grêmio, não está satisfeito com a reserva no Palmeiras, e as pessoas que cuidam da carreira dele aprovam uma possível transferência para o futebol mexicano.

Cria de Cotia de mudança

O Red Bull Bragantino anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Rodriguinho. O jogador de 21 anos, agora ex-São Paulo, chegou em definitivo com contrato até o fim de 2030. Ele se torna o segundo reforço anunciado pelo time de Bragança Paulista ?anteriormente, o time já havia oficializado a chegada do volante uruguaio Nacho Sosa, vindo do Peñarol.

Paraguaio na Argentina

O atacante Ángel Romero está próximo de se tornar o novo reforço do Boca Juniors. O ex-Corinthians viajou nesta segunda-feira (26) para a Argentina para fazer exames médicos e assinar contrato. Livre no mercado depois de deixar o time alvinegro, ele estava decidindo seu futuro no Paraguai.