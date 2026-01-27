Atual hexacampeão continental, o time feminino de futebol do Corinthians encara o Gotham FC (Estados Unidos) nesta quarta-feira (28), às 9h30 (horário de Brasília), pelas semifinais da edição inaugural da Copa das Campeãs Femininas, o primeiro torneio mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. A partida decisiva ocorrerá no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres. O adversário norte-americano foi o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf na temporada passada.

Outros dois times também estrearão direto nas semifinais do torneio na quarta (28). Às 15h, a equipe do Arsenal (Inglaterra), vencedora da Liga dos Campeões da Europa, medirá forças com o ASFAR (Marrocos), campeão da Liga dos Campeões da África.

Os finalistas decidirão o primeiro título do Mundial Feminino de Clubes no próximo domingo (1º de fevereiro), às 15h, no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, em Londres. Antes, a partir das 11h45, haverá a disputa de terceiro lugar com os times derrotados nas semifinais.

TÁ CHEGANDO A HORA!



Gotham Corinthians abrem a fase final da #FIFAWCC. Garanta já os seu ingresso! Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) January 26, 2026

A equipe campeã mundial de clubes receberá premiação de US$ 2.3 milhões (cerca de R$ 12 milhões) e a segunda colocada embolsará US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões). Já o prêmio dos semifinalistas será de US $ 200 mil (R$ 1 milhão).

A primeira rodada da Copa das Campeãs teve início em outubro, quando o Wuhan Chegu Jiangda (China) campeão asiático derrotou a equipe do Auckland (Nova Zelândia), campeã da Oceania, por 1 a 0. Depois, em dezembro, a equipe chinesa foi eliminada da competição pelo ASFAR - derrota por 2 a 1 que se classificou à semifinal.

Tags:

Copa das Campeãs | Corinthians | Fifa | Gothan FC | hexacampeã | Libertadores | Mundial de Clubes Feminino