RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na noite desta terça-feira (27) (27), a contratação do atacante Marino Hinestroza, de 23 anos.

Sou um jogador que gosta de ganhar, podem esperar muito de mim. Estou muito confiante e acho que vai dar muito certo aqui. Já conheço o campeonato e estou pronto para mostrar meu nível Marino Hinestroza

O jogador colombiano assinou vínculo válido até dezembro de 2029. O clube de São Januário comprou 80% dos direitos econômicos do jogador do Atlético Nacional, da Colômbia.

Segundo o Cruz-Maltino, o atacante pediu para ser chamado de Marino. Esse, inclusive, será o nome que vai adotar no uniforme.

Natural de Santiago de Cali, o atacante começou a ter destaque ainda na base, pelo América de Cali. Ele chegou a atuar na equipe sub-20 do Palmeiras, por empréstimo.

Profissionalmente, iniciou no Pachuca, do México. Posteriormente, foi vendido ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, e voltou ao país natal para defender o Atlético Nacional.