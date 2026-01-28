SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito jogos abrem nesta quarta-feira (28) uma edição do Campeonato Brasileiro desenhada para atravessar as quatro estações do ano, conviver com duas janelas de transferências, sofrer pausas e ajustes impostos por outros torneios e só terminar na primeira semana de dezembro.

Atual campeão, o Flamengo estreia contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), fora de casa (GE TV, Globo e Premiere exibem o duelo). Mais cedo, o vice-campeão Palmeiras encara o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), também como visitante (SporTV e Premiere transmitem).

Estendido pelo novo calendário elaborado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o quadriênio 2026?2029, e com uma pausa excepcional entre junho e julho por causa da Copa do Mundo de 2026, o Brasileiro terá suas 38 rodadas distribuídas de janeiro a dezembro.

Considerando as datas de início e término da competição, serão dez meses e quatro dias de bola rolando, o que faz do Brasil o país com a liga nacional de maior duração entre as principais do mundo.

Na Europa, apenas o campeonato da República Tcheca ?o décimo mais bem colocado no ranking da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol)? terá uma jornada tão extensa.

A maioria das ligas do continente dura cerca de nove meses, como mostram os calendários das cinco principais competições europeias: Inglaterra (nove meses e nove dias), Itália (nove meses e um dia), Espanha (nove meses e nove dias), Alemanha (oito meses e 25 dias) e França (nove meses e um dia).

Essas ligas, no entanto, não serão atravessadas pela disputa da Copa do Mundo, já que a temporada 2025/26 se encerra antes do torneio de seleções.

No Brasil, a programação definida pela CBF inclui uma pausa de 50 dias entre a 17ª e a 18ª rodada em razão do Mundial. O Campeonato Brasileiro ficará paralisado de 1º de junho a 22 de julho, sendo retomado apenas três dias após a decisão da Copa.

A nova distribuição das rodadas também provocou mudanças no mercado de transferências. A partir desta temporada, aumentou o número de jogos que um atleta pode disputar por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão.

Antes, um jogador só podia mudar de equipe se tivesse atuado em, no máximo, seis partidas. Agora, o limite passa a ser de 12 jogos. A alteração busca manter aquecido o mercado nacional e facilitar a gestão dos elencos diante de uma competição mais longa.

Os clubes continuarão tendo duas janelas de contratações ao longo do ano, ambas durante o período do Campeonato Brasileiro. A primeira vai de 5 de janeiro a 3 de março, e a segunda, de 20 de julho a 11 de setembro.

Durante a primeira janela, os times ainda estarão disputando os campeonatos estaduais. As duas partidas que definem o campeão paulista, por exemplo, serão nos dias 4 e 8 de março.

Quando a segunda janela for aberta, já no período pós-Copa, o Brasileiro estará bem mais avançado, perto da 19ª rodada, marco que encerra o primeiro turno da competição.

A edição 2026 do certame nacional também será a primeira com uma importante mudança na distribuição de vagas para a Copa Libertadores. Até 2025, os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta para a fase de grupos dos torneio, enquanto o quinto e o sexto colocados iam para fases preliminares.

Agora, a Série A vai destinar apenas uma vaga para as fases que antecedem a formação dos grupos. A mudança ocorre porque a CBF decidiu transferir a segunda vaga para a Copa do Brasil. A partir deste ano, além de premiar o campeão com uma vaga direta, o torneio mata-mata também dará ao vice o acesso ao torneio continental, nas fases preliminares.