(UOL/FOLHAPRESS) - Mais de quatro anos depois de alcançarem as semifinais do US Open, Luisa Stefani e sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, estão de volta a uma semi de slam. Nesta quarta-feira, no Australian Open, a parceria garantiu sua vaga ao derrotar a letã Jelena Ostapenko a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/1 e 7/6(5).

Para a brasileira, atual número 13 do mundo, será a terceira semi de slam em uma chave de duplas femininas. No US Open de 2023, Stefani jogou ao lado da americana Jennifer Brady e também ficou a uma vitória da decisão.

No US Open de 2021, em seu melhor momento no circuito, Luisa jogava ao lado de Dabrowski quando sofreu uma ruptura no ligamento anterior cruzado do joelho direito durante a semifinal. A paulista saiu de quadra em uma cadeira de rodas, foi submetida a uma cirurgia alguns dias depois e só voltou ao circuito após mais de um ano.

Stefani e Dabrowski voltaram a jogar juntas em 2023, mas a parceria durou pouco e terminou com um desentendimento. No fim do ano passado, brasileira e canadense decidiram refazer o time, e este Australian Open é o primeiro torneio que elas disputam juntas desde então.

FAVORITAS FICAM PELO CAMINHO

Além de avançarem, Stefani e Dabrowski contaram com a derrota das cabeças de chave número 1, a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova. Também nesta quarta, as favoritas ao título foram superadas pela cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic por 6/2, 3/6 e 6/0. Danilina e Krunic são as cabeças 7 do torneio e enfrentarão Luisa e Gaby nas semifinais.