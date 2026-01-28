(UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic fazia uma partida errática, perdia por 2 sets a 0, recebeu tratamento para uma bolha no pé direito e parecia perto da derrota quando seu adversário, Lorenzo Musetti, passou a sentir dores na coxa direita. O italiano recebeu tratamento e tentou seguir no jogo, mas abandonou a partida mesmo na liderança. O placar mostrava 6/4, 6/3 e 1/3 para Musetti quando o italiano dirigiu-se à rede e abandonou o duelo, o que coloca Djokovic nas semifinais do Australian Open.

Campeão do torneio dez vezes, o sérvio quebrou mais um recorde com o resultado desta quarta-feira. Ele agora soma 103 vitórias no torneio, tornando-se de maneira isolada o maior vencedor de partidas na história do Australian Open. Ele deixa Roger Federer (102) para trás.

SORTE EM DOSE DUPLA

Antes de contar com o abandono de Musetti, Djokovic já havia avançado por WO nas oitavas de final. Seu adversário, o tcheco Jakub Mensik, sentiu uma lesão no abdômen e optou por não entrar em quadra.

COMO ACONTECEU

Djokovic começou a partida bem, quebrando o saque de Musetti e abrindo 2/0, mas o momento não durou muito. Os erros foram aparecendo, e o italiano virou o placar rapidamente, vencendo quatro games seguidos para deixar o placar em 4/2. O sérvio ainda salvou break points no sétimo game, mas não conseguiu incomodar mais o saque de Musetti, que manteve a vantagem até fazer 6/3.

Até ali, Djokovic somava 18 erros não forçados contra apenas oito do oponente. Musetti também tinha mais winners (12 a 9). O italiano manteve o embalo e quebrou o veterano o primeiro game do segundo set, disparando quatro winners. Nole devolveu a quebra imediatamente, mas voltou a perder o saque no terceiro game. Musetti cometia menos erros, vencia a maioria dos pontos longos e ameaçava mais o saque de Djokovic. Assim, Lorenzo conquistou dois set points no nono game. Nole se salvou do primeiro fazendo saque-e-voleio, mas Musetti disparou uma paralela indefensável no segundo e fez 6/3, abrindo 2 sets a 0.

Antes do terceiro set, o ex-número 1 pediu atendimento médico para tratar uma bolha no pé direito. Após três games, Djokovic conquistou uma quebra de vantagem, e foi a vez de Musetti receber tratamento médico na coxa direita. O italiano tentou voltar a competir, mas não conseguia se movimentar como precisava e decidiu abandonar o confronto.