SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico do Brasil acertou com a Neodent, marca brasileira com foco em soluções odontológicas, para ser a nova patrocinadora do Time Brasil.

A empresa é a 12ª a entrar no atual rol do COB, que está no ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Ela se junta a outros patrocinadores oficiais do COB: CAIXA, Loterias CAIXA, adidas, Vivo, Medley, Neoenergia, Wizard by Pearson, Grupo Águia, Dasa, Mormaii e Max Recovery.

O trabalho do Comitê Olímpico do Brasil é oferecer sempre as melhores condições para buscarmos a melhor performance. Ter um parceiro como a Neodent, que nos proporcionará uma estrutura de altíssimo nível, é mais uma conquista. Essa parceria está alinhada às melhores práticas de cuidado integral, e o esporte de alto rendimento cada vez mais exige esse olhar completo sobre a saúde dos atletas Marco La Porta, presidente do COB

O QUE ACONTECEU

O vínculo engloba o ciclo para os Jogos Olímpicos de 2028. A empresa já teve parceria com os principais clubes de futebol do Paraná.

O patrocínio prevê tratamento odontológico completo para os atletas. Os atendimentos serão realizados, inicialmente, em quatro praças estratégicas: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Curitiba. Há planos que envolvem a ampliação dessa rede.

Essa aliança com o COB representa um marco institucional para nós. Ela simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída a partir do Paraná, mas com ambição, atuação e impacto nacionais e globais. Estamos prontos e animados para compartilhar nosso propósito de criar novos sorrisos e, através dele, ajudar o Time Brasil a ir mais longe Alexei Costa, presidente da Neodent

A Neodent passa a ter exclusividade no segmento odontológico em ações de saúde voltadas aos atletas olímpicos de todas as modalidades do Time Brasil. A parceria tem o intuito de reforçar que a saúde bucal é parte indissociável do desempenho, do bem-estar e da longevidade esportiva dos atletas.