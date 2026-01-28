SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal está prestes a emplacar a primeira campanha invicta no novo formato da Liga das Campeões, implementado em 2024.
PERFEIÇÃO
Sete jogos e sete vitórias. A campanha de sete jogos e sete vitórias, que também conta com melhor ataque (18 gols) e melhor defesa (2 sofridos), já é a melhor da história do novo formato, mesmo com uma rodada de antecedência.
O Liverpool até fez os mesmos 21 pontos, mas tem desvantagem de seis gols no saldo. É improvável que os Gunners percam de tanto para o Kairat, em Londres.
O curioso é que, em caso de derrota, o Arsenal ainda pode ser ultrapassado pelo Bayern de Munique. Os Bávaros acumulam 18 pontos e apenas uma derrota, justamente para a equipe londrina.
No formato anterior, a campanha perfeita na fase inicial, no caso, de grupos, já foi atingida em 13 oportunidades. A primeira foi na temporada 1992-93, quando o Milan de Van Basten ganhou a seis partidas sofrendo apenas um gol, e marcando 11.
Além dos Rossoneri, outros oito clubes atingiram a façanha: PSG, Spartak de Moscou, Barcelona, Real Madrid (3x), Bayern de Munique (4x), Ajax, Liverpool e Manchester City.
QUANDO TÁ VALENDO...
O problema para o Arsenal é que a campanha perfeita na fase inicial não garante absolutamente nada na Champions League. Motivação não falta, mas o caminho é tortuoso até a final.
Os Gunners têm batido na trave nas últimas edições. Parou nas quartas em 2024, eliminado pelo Bayern de Munique, e perdeu na semifinal na temporada passada, para o PSG, eventual campeão.
O clube de Londres não chega na final desde 2006, quando a geração "invencível" de Thierry Henry e companhia perderam para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho.
Líder da Premier League, o Arsenal quer fazer história no cenário continental. Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United, rivais, já conquistaram a Champions League.
AS OITAVAS DE FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES
Assim como o Arsenal, o Bayern de Munique também está classificado diretamente. Outras equipes lutam pelas seis vagas, mas, por enquanto, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle e Chelsea estão garantindo uma vaga.
Antes de pensar em oitavas, a Champions League muda o foco para os play-offs. As equipes que ficaram entre a nona e a 24ª posição estarão envolvidas em sorteio, a ser realizado na sexta-feira, às 8h (de Brasília).