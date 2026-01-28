RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Caroline Santos projeta retomar as competições até julho. Medalhista de prata no Mundial de taekwondo em 2023, a Juma ?apelido que a mato-grossense ganhou por ter nascido perto do Pantanal? quer mostrar ferocidade no retorno aos tatames.

A atleta perdeu quase toda a temporada de 2025 para tratar uma lesão crônica. Ela já vem realizando trabalhos, de forma gradual, na academia do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em planejamento desenhado junto à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD)

"Ainda estou em reabilitação, voltando aos poucos, mas a ideia é, até julho, começar a competir. Quero começar somando os pontos no ranking. Já estou quase 100% e, agora, é só mesmo a volta, que é o mais devagar, para que a lesão não possa voltar. É ter paciência e controlar a ansiedade", diz.

Carol aproveitou o período longe dos torneios para também se reencontrar, como ela própria avaliou.

"Esse ano em que parei para tratar, foi um ano de reconexão comigo mesma. Estou me redescobrindo também, descobrindo coisas que eu não sabia que gostava, coisas que eu gostava e deixei para trás. Ser atleta é difícil. Você, às vezes, esquece de quem você é. Esse momento foi crucial para que eu pudesse me recuperar e, agora, estou fazendo o que eu gosto, dando o tempo ao tempo e entendendo que tem o momento de avançar, o momento de parar, o momento de se cuidar. Estou enxergando esse momento com muito carinho."

Juma compareceu no lançamento do livro 'A Coach de Ouro', de Nell Salgado, com quem realiza um trabalho fora dos tatames.

Apesar de tratar o assunto com tranquilidade e cautela, a atleta não esconde que traça planos para estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

"Nessa primeira temporada, quero muito estar de volta 100%, mas é um processo. Já tenho um bom tempo que não estou competindo. Sabendo que, mesmo acostumados com isso, chegamos lá e dá um frio na barriga. Mas acredito que treinando bem, fazendo tudo certinho, com alegria, vai dar tudo certo, e logo, logo o Los Angeles está aí, e espero estar lá"

*

O QUE MAIS CAROL FALOU?

Você citou sobre controlar a ansiedade e se redescobrir...

"Acho que é fazer o que te traz paz, o que você gosta, o que te deixa alegre. Gosto de ler, gosto de estar em contato com a natureza, de passear com as minhas cachorras... Redescobri a pessoa que eu sou. Às vezes, queremos nos fazer muito forte, vestimos escudos que nos protegem até, às vezes, do que o seu corpo está gritando para você. Eu redescobri a me ouvir, relembrei o quanto gosto de ler. Redescobri que sou uma pessoa feliz e que amo muito o esporte. Chegamos a alguns momentos em que nos questionamos se é isso ou não é, às vezes a tristeza pega, mas, agora, descobri que, realmente, amo o esporte e quero fazer esse novo ciclo, um ciclo lindo, feliz, alegre"

Essa geração do taekwondo conseguiu resultados históricos em 2025

"Essa geração, realmente, foi incrível. Essa temporada de 2025... Fiquei muito feliz que, realmente, levou o taekwondo brasileiro a um nível muito alto. Já era um nível alto, mas agora, realmente, ele está sendo ainda mais visto. Acho que essa nova temporada vai ser ainda mais incrível. Ano passado eu não consegui ir [para o Mundial], mas estou bem confiante, bem feliz e esperançosa para que eu possa também fazer parte dessas grandes conquistas".