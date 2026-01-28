SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians cancelou a contratação, por empréstimo, do volante Alisson na noite de terça-feira (27). O fim da negociação é reflexo do primeiro choque entre os departamentos financeiro e de futebol do clube nesta temporada.

VAI OU NÃO VAI?

Corinthians e São Paulo alinharam os moldes do empréstimo de Alisson por meio dos executivos de futebol Marcelo Paz e Rui Costa. Pelo acordo, o time alvinegro pagaria R$ 1 milhão à vista, parcelaria mais R$ 500 mil no segundo semestre e desembolsaria outros 250 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhao, na cotação atual) caso o volante atingisse ao menos 25 partidas disputadas.

O negócio, tratado como praticamente certo nos bastidores, travou ao chegar à mesa do presidente Osmar Stábile. A questão financeira foi determinante para que o dirigente não desse o aval à operação.

Stábile assumiu a responsabilidade de barrar a contratação em conjunto com a equipe responsável pela reestruturação financeira do clube. Como o Corinthians não dispõe de R$ 1 milhão no fluxo de caixa atual, prosseguir com a transferência foi considerada como uma temeridade.

O presidente também recebeu alertas de pessoas próximas sobre o risco do investimento do ponto de vista técnico. Existia preocupações com o histórico físico e até mesmo psicológico de Alisson.

REVIRAVOLTA É POSSÍVEL?

A reabertura da negociação não está descartada, mas dependeria de o São Paulo flexibilizar os moldes do pagamento. A alta cúpula discutirá sobre o assunto nesta quarta-feira, bem como se Alisson seguirá afastado ou reintegrado ao elenco.

Para o Tricolor, a saída de Alisson era vista com bons olhos. O jogador não fazia parte dos planos da comissão técnica são-paulina e representaria um alívio na folha salarial, já que teria os vencimentos arcados na totalidade pelo rival da Zona Leste. O volante chegou a escutar do técnico Hernán Crespo qe estava fora dos planos e tinha carta branca para se transferir para o time alvinegro .

Inclusive, os valores do negócio, que chegou a estar encaminhado, eram celebrados no Morumbis. A operação poderia ultrapassar os R$ 20 milhões, caso todos os gatilhos fossem ativados e a opção de compra fosse exercida após o encerramento do empréstimo, no fim do ano.