(UOL/FOLHAPRESS) - A NBA é a liga mais conhecida do basquete mundial, isso não há dúvidas, e jogar nela é um privilégio. É um processo difícil, mesmo para os atletas locais. Por isso, encontrar um jogador que já esteve na liga é difícil, principalmente fora da América do Norte.

O Minas é um time que tem o raro privilégio no Brasil de contar com dois jogadores dos EUA, que jogaram na NBA. Eric McCree e Tim Frazier.

Frazier chegou no time de Belo Horizonte apenas em dezembro e esteve em dois jogos, contra Flamengo e Vasco, neste último, ele fez sete pontos. O armador fez 280 jogos pela NBA e passou por Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Memphis Grizzles, Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Ele também jogou na Europa e estava em Israel antes de ser contratado pelo Minas.

Já McCree é um ala/pivô que não passou muito tempo na liga norte-americana, passando por Salt Lake City Stars e Sioux Falls Skyforce, da G-League (liga de desenvolvimento da NBA). No torneio principal, ele jogou pelo Utah Jazz na temporada 2017/18, fazendo apenas quatro jogos.

O norte-americano tem sido muito importante para o Minas na temporada. No NBB, ele tem média de 12.3 pontos por jogos. Sua melhor partida foi contra o Cruzeiro, onde fez 21 pontos. Na BCLA, ele é um dos cestinhas da equipe com 40 pontos em quatro jogos.

A temporada do Minas é cheia, com NBB, Copa Super 8 e BCLA. Nas três competições, o time entra como candidato ao título e o clube tem como objetivo lutar por taças nas competições que disputa e a experiência dos dois, pode ajudar nessa busca.