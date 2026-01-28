SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de liga da atual temporada da Champions League termina nesta quarta-feira (28) com 18 partidas ao mesmo tempo e com muita coisa ainda em disputa. O UOL detalha tudo o que está em jogo.

AS BRIGAS DA LIGA DOS CAMPEÕES

Ao todo, 24 times se garantem no mata-mata da Champions: os oito primeiros vão direto às oitavas e outros melhores 16 colocados têm de passar pelo playoff. A última rodada começará com nove vagas ainda em aberto e também terá definições importantes no G8.

Somente dois times já estão garantidos entre os oito que vão direto às oitavas de final: Arsenal e Bayern de Munique. Os ingleses entram em campo pensando somente em garantirem os 100% de aproveitamento e a liderança. Os bávaros tentam "roubar" a ponta justamente na rodada final.

Outros 13 times já estão garantidos no mata-mata, mas não sabem se vão direto às oitavas de final ou se terão de passar pelo primeiro playoff. São eles: Atalanta, Atlético de Madri, Barcelona, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, PSG, Real Madrid, Sporting e Tottenham.

Na outra ponta da tabela, quatro equipes já estão eliminadas: Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praga e Villarreal. Os demais ainda têm chances, mesmo que escassas, de uma vaga ao menos nos playoffs para as oitavas.

Cinco campeões podem dar vexame e chegam à última rodada com chances de serem eliminados. Benfica e Ajax são os mais ameaçados ?eles estão fora da zona de classificação e têm a queda encaminhada. Olympique de Marselha, Borussia Dortmund e PSV convivem com o risco, mas, por enquanto, estão se classificando.

*

AS LUTAS DE CADA UM

Liderança

Arsenal e Bayern de Munique (já garantidos nas oitavas)

Vaga nas oitavas

Atalanta, Atlético de Madri, Barcelona, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, PSG, Real Madrid, Sporting e Tottenham, Borussia Dortmund, Galatasaray e Qarabag

Vaga nos playoffs

Atalanta, Atlético de Madri, Barcelona, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, PSG, Real Madrid, Sporting e Tottenham, Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marselha, Bayer Leverkusen, Monaco, PSV, Athletic Bilbao, Olympiacos, Napoli, Copenhague, Club Brugge, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise e Ajax

Eliminados

Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Villarreal e Slavia Praga

Jogos da rodada (todos hoje, às 17h)

Pafos x Slavia Praga

PSG x Newcastle

Manchester City x Galatasaray

Liverpool x Qarabag

Borussia Dortmund x Inter de Milão

Barcelona x Copenhague

Arsenal x Kairat

Bayer Leverkusen x Villarreal

Atlético de Madri x Bodo/Glimt

Benfica x Real Madrid

Eintracht Frankfurt x Tottenham

Clube Brugge x Olympique de Marselha

PSV x Bayern de Munique

Monaco x Juventus

Union Saint-Gilloise x Atalanta

Athletic Bilbao x Sporting

Ajax x Olympiacos

Napoli x Chelsea

COMO ESTÁ A TABELA

1 - Arsenal - 21 pontos (+18 de saldo)

2 - Bayern de Munique - 18 pontos (+13 de saldo)

3 - Real Madrid - 15 pontos (+11 de saldo)

4 - Liverpool - 15 pontos (+6 de saldo)

5 - Tottenham - 14 pontos (+8 de saldo)

6 - PSG - 13 pontos (+10 de saldo)

7 - Newcastle - 13 pontos (+10 de saldo)

8 - Chelsea - 13 pontos (+6 de saldo)

9 - Barcelona - 13 pontos (+5 de saldo)

10 - Sporting - 13 pontos (+5 de saldo)

11 - Manchester City - 13 pontos (+4 de saldo)

12 - Atlético de Madri - 13 pontos (+3 de saldo)

13 - Atalanta - 13 pontos (+1 de saldo)

14 - Inter de Milão - 12 pontos (+6 de saldo)

15 - Juventus - 12 pontos (+4 de saldo)

16 - Borussia Dortmund - 11 pontos (+4 de saldo)

17 - Galatasaray - 10 pontos (0 de saldo)

18 - Qarabag - 10 pontos (-2 de saldo)

19 - Olympique de Marselha - 9 pontos (0 de saldo)

20 - Bayer Leverkusen - 9 pontos (-4 de saldo)

21 - Monaco - 9 pontos (-6 de saldo)

22 - PSV - 8 pontos (+1 de saldo)

23 - Athletic Bilbao - 8 pontos (-4 de saldo)

24 - Olympiacos - 8 pontos (-5 de saldo)

25 - Napoli - 8 pontos (-5 de saldo)

26 - Copenhague - 8 pontos (-6 de saldo)

27 - Clube Brugge - 7 pontos (-5 de saldo)

28 - Bodo/Glimt - 6 pontos (-2 de saldo)

29 - Benfica - 6 pontos (-4 de saldo)

30 - Pafos - 6 pontos (-6 de saldo)

31 - Union Saint-Gilloise - 6 pontos (-10 de saldo)

32 - Ajax - 6 pontos (-12 de saldo)

33 - Eintracht Frankfurt - 4 pontos (-9 de saldo)

34 - Slavia Praga - 3 pontos (-11 de saldo)

35 - Villarreal - 1 ponto (-10 de saldo)

36 - Kairat - 1 ponto (-14 de saldo)