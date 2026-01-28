SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se livrou de uma multa aplicada pela Receita Federal no valor aproximado de R$ 400 milhões. A quantia, porém, não fazia parte da previsão financeira do clube.

De todo modo, a reportagem apurou que o processo era monitorado pelos departamentos financeiro e jurídico e o resultado judicial é tratado como uma vitória relevante por eliminar uma dívida em potencial que teria grande impacto no caixa.

A informação de que o Corinthians se livrou da multa foi divulgada inicialmente pelo Metrópoles, em coluna da jornalista Andreza Matais.

CRITÉRIO CONTÁBIL EXPLICA AUSÊNCIA NO ORÇAMENTO

O escritório que representava o Timão neste processo classificava o processo como de risco possível.

A contabilidade brasileira divide os processos judiciais em três categorias de ameaça: remota, possível e provável. Apenas as ações enquadradas como prováveis registradas nos demonstrativos financeiros.

A reportagem apurou que a disputa envolvendo o Corinthians não atingiu o maior nível de perigo. Por esse motivo, o valor da multa não foi inserido nas projeções financeiras feitas pelo clube.

O Timão considera que ter se livrado da multa representa uma vitória expressiva do ponto de vista jurídico. A decisão afasta a possibilidade de um passivo de R$ 400 milhões e traz mais segurança institucional.

VITÓRIA E CELEBRAÇÃO

Internamente, a avaliação é de que o trabalho do departamento jurídico foi determinante para o desfecho. O clube entende que o resultado reduz incertezas e protege seu futuro financeiro.