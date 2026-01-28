RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbi (SP), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E enquanto no campo os times ainda se adaptam ao "pós-pré-temporada", nos bastidores as negociações entre os clubes estagnou.

PORTA FECHADA POR MARCOS ANTÔNIO GERA RIGOR DO FLAMENGO POR ALLAN

O Tricolor demonstrou interesse no volante Allan, do Flamengo. O jogador foi pouco aproveitado em 2025 e sequer foi inscrito na Copa Intercontinental, no final do ano, no Qatar. Ciente desta brecha, a diretoria do clube paulista apresentou uma proposta ao estafe do atleta e as partes se alinharam.

Porém, quando o negócio bateu no Rubro-Negro, a transação não andou. Além de não gostar do modelo proposto pelo São Paulo, o clube carioca recebeu uma "porta fechada" após demonstrar interesse na contratação de Marcos Antônio, meia que é destaque do Tricolor.

O jogo duro dos paulistas fez com que o Flamengo também endurecesse na negociação por Allan. O UOL apurou que, caso o São Paulo topasse negociar Marcos Antônio, o Rubro-Negro flexibilizaria a transação de seu volante.

DESFALQUES ABREM BRECHA PARA ALLAN NO FLAMENGO

O início de 2026 gerou uma mudança de cenário para Allan, no Flamengo. O volante Saúl passou por cirurgia no calcanhar esquerdo e só retorna entre março e abril. De la Cruz também passou por um procedimento e precisou de fisioterapia antes de ser integrado aos treinos do grupo na pré-temporada.

A brecha fez com que Allan fosse escalado de titular no último domingo, na derrota para o Fluminense por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. A tendência, porém, é que o jogador fique no banco de reservas no jogo desta quarta-feira (28), contra o São Paulo.

O entendimento da diretoria rubro-negra é a de que não vale liberar Allan por um modelo de negócio que não agrade já que, no atual momento, o técnico Filipe Luís conta com desfalques para o setor e o volante tem sido útil.

O Flamengo não fechou possibilidade de negócio por Allan, mas adota a postura de só ceder o atleta caso chegue uma proposta satisfatória ao clube.