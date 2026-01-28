SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois torcedores do Chelsea foram esfaqueados por um grupo de fãs do Napoli, em Nápoles (Itália), na véspera do confronto pela Liga dos Campeões, segundo o Daily Mail.

Os torcedores ingleses caminhavam em direção a um bar quando foram atacados por cerca de 25 torcedores do Napoli. O ataque ocorreu na noite desta terça-feira (27) (horário local), antes da partida entre Chelsea e Napoli pela Liga dos Campeões.

As vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos leves. Um dos torcedores chegou a publicar uma foto de sua mão ensanguentada nas redes sociais e alertou outros fãs do clube sobre o perigo na cidade.

O clube inglês pediu cautela aos seus torcedores que foram a Nápoles. "O clube está ciente do incidente ocorrido na noite de terça-feira em Nápoles. Dois torcedores estão sendo tratados no hospital, com ferimentos que não ameaçam suas vidas. O clube gostaria de lembrar a todos os torcedores para que tenham extrema cautela enquanto estiverem na cidade e sigam as orientações compartilhadas antes deste jogo", afirmou o Chelsea em comunicado oficial.

Outros relatos de violência contra torcedores ingleses foram registrados. Um torcedor afirmou nas redes sociais que um grupo foi ameaçado com faca em um bar irlandês apenas por falar inglês, mas não há confirmação se o caso está relacionado ao ataque principal.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o incidente. O Napoli também não emitiu comentários oficiais até o momento.