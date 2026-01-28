SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está na final do Mundial de Clubes feminino. Após se segurar em grande parte do jogos, as Brabas contaram com o faro artilheiro de Gabi Zanotti para vencer o Gotham por 1 a 0 nesta quarta-feira (28) e carimbar a vaga na decisão.

As Brabas demoraram para entrar no jogo, e o Gotham empilhou chances perdidas. As norte-americanas controlaram, mas não acertavam a direção do gol de Lelê. Do outro lado, o Corinthians tentava nos contra-ataques e chegou perto com Andressa Alves.

No segundo tempo, mais pressão das norte-americanas, mas brilhou a estrela da capitã Gabi Zanotti. O Corinthians segurou as investidas do Gotham durante grande parte da etapa final, até que, em rara escapada, a camisa 10 marcou e colocou o time paulista na decisão.

O Corinthians enfrentará Arsenal ou ASFAR na final, que acontece no domingo (1º), às 15h (de Brasília). Já a disputa pelo terceiro lugar acontece no mesmo dia, às 11h45 (de Brasília).

BRILHA ESTRELA DE ZANOTTI

Gotham dominou um afobado Corinthians, mas não acertou a meta de Lelê. O time norte-americano ditou o rimo da partida e teve facilidade para encontrar espaços, especialmente pelos lados do campo, e chegar à meta de Lelê. Faltou, porém, pontaria para abrir o placar. Do outro lado, a bola queimava nos pés das Brabas, que tinham dificuldade para construir e acalmar a partida.

Corinthians equilibrou, e viu Andressa Alves perder a melhor chance da 1ª etapa. Após algumas puxadas em contra-ataque, mas sem grande perigo, o Alvinegro conseguiu equilibrar a semifinal na marca dos 20 minutos, ficando mais com a bola e colocando a zaga adversária para trabalhar. Aos 21 minutos veio a melhor oportunidade, com Andressa Alves, que acabou bloqueada na marca do pênalti por Carter após pivô de Gabi Zanotti.

Portilho saiu lesionada, e substituta furou na pequena área. O Gotham repetiu o roteiro e tomou conta do jogo nos primeiros minutos do segundo tempo e ficou a poucos centímetros de balançar a rede, mas Stengel furou após cruzamento de Purce, aos sete minutos da etapa final.

Duda tentou do meio-campo, e Corinthians seguiu com dificuldade. Acuado no seu campo, as Brabas passaram o segundo tempo correndo atrás do Gotham e quase não chegaram ao campo de ataque. Diante da dificuldade, Duda Sampaio viu a goleira Berger adiantada e tentou do meio-campo, mas a bola passou à esquerda do gol.

Brabas conseguem rara escapada, e Zanotti enfim abre o placar na Inglaterra. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Corinthians puxou um contra-ataque pela direita, Tamires cruzou e a camisa 10 bateu no cantinho. Berger ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo da rede.