RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá esta de volta ao Flamengo. O rubro-negro e o West Ham chegaram a um acordo após semanas de negociação.

O valor da transferência foi fechado em 42 milhões de euros (R$ 260,5 milhões), com pagamento até 2028, e o meio-campista de 28 anos terá contrato de cinco anos. Essa se tornou a maior compra do futebol brasileiro.

O jogador embarca para o Brasil nesta quarta-feira (28), fará exames médicos e depois assinará o contrato.

Cria do Flamengo, Paquetá retorna ao clube após oito anos. Ele passou por Milan e Lyon antes de chegar à Inglaterra.

A expectativa agora é de que Paquetá tenha o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até sexta-feira (30), o que permitiria que ele já pudesse jogar contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil.

A última partida do meio-campista foi no dia 6 de janeiro, em derrota do West Ham para o Nottingham Forest. O clube venceu os três jogos seguintes e anunciou a contratação do espanhol Adama Traoré nesta quarta (28).

Em julho do ano passado, Paquetá foi inocentado no caso que investigava a suspeita de participação em esquema de manipulação de partidas da Premier League para favorecer apostadores.

Em maio de 2024, o jogador havia sido acusado pela FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) de forçar o recebimento de cartões amarelo em quatro partidas do campeonato inglês, em 2022 e 2023.

À época, o clube inglês cogitava negociá-lo, e o Flamengo estava entre os interessados.

Paquetá chegou ao West Ham em 2022 por 43 milhões de libras (R$ 321 milhões), vindo do Lyon.

Por conta do processo, negociações para sua transferência ao Manchester City acabaram frustradas, e o meia chegou a chorar em campo após receber um cartão amarelo em partida contra o Tottenham. Ele foi substituído sete minutos depois.

Em novembro de 2025, após a definição do caso, Paquetá foi expulso após receber dois cartões amarelos por reclamação. Ele cobrou a FA por não ter lhe dado suporte psicológico durante as investigações.

"É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, continuarei a suportar! Me desculpem se não sou perfeito", escreveu nas redes sociais.f

