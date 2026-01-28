A Federação Mineira de Futebol (FMF), por meio da Diretoria de Competições (DCO), anunciou mudanças estruturais nas competições de base a partir da temporada 2026. As alterações incluem a criação da categoria Sub-13, a ampliação do calendário e a padronização dos sistemas de disputa, com o objetivo de elevar o nível técnico, dar mais previsibilidade às competições e corrigir distorções registradas em edições anteriores.



As novas diretrizes são resultado de reuniões com clubes ao longo de 2025 e da adequação ao calendário nacional divulgado pela CBF.



Criação do Sub-13 e disputa integrada



A partir de 2026, a FMF cria oficialmente a categoria Sub-13, que será disputada de forma conjunta com o Sub-14, com classificação integrada. Com isso, clubes que optarem por participar do Sub-14 deverão, obrigatoriamente, disputar também o Sub-13, modelo semelhante ao já adotado no Sub-15/17.



Calendário mais longo

O calendário das competições de base será estendido:



Sub-20: do fim de março ou início de abril até o fim de outubro.



Sub-15/17: de meados de abril até o início de novembro.



Sub-13/14: de meados de maio até o fim de novembro.



Novo formato no Sub-20 corrige distorções de 2025



Uma das principais mudanças está no formato de disputa do Sub-20, que passa a adotar um modelo padronizado e mais equilibrado. A reformulação busca evitar situações como a registrada na edição de 2025, quando a classificação geral apresentou distorções entre pontuação e colocação final.



Na ocasião, o Esporte Clube Villa Real terminou a competição na 9ª colocação com apenas 4 pontos, não sendo rebaixado devido ao regulamento e ficando à frente de equipes que somaram pontuações superiores, como:



10º Associação Desportiva Internacional de Minas – 17 pontos

11º Betim Futebol – 15 pontos

12º Itabirito Futebol Clube SAF – 12 pontos

13º Esporte Clube Mamoré – 7 pontos (que acabpou rebaixado)

O novo sistema, com grupos equilibrados, classificação geral unificada e fases bem definidas, busca garantir que o desempenho em campo reflita de forma mais justa a posição final das equipes na tabela.



Formato das competições Sub-20 e Sub-15/17



A 1ª Divisão terá 21 datas. Na primeira fase, 15 clubes serão divididos em três grupos de cinco equipes. Não haverá confrontos entre times do mesmo grupo. Cada clube fará dez jogos, cinco como mandante e cinco como visitante.



Os oito melhores avançam ao Octogonal, que define os semifinalistas, finalistas e também os classificados para o Troféu Inconfidência. Já as equipes entre a 10ª e a 15ª colocação disputam o Hexagonal do rebaixamento, com queda dos dois últimos para a 2ª Divisão em 2027.



Sub-13/14 e padronização futura



No Sub-13/14, a 1ª Divisão contará com 16 clubes, divididos em dois grupos. O formato também prevê Octogonal, Hexagonal do rebaixamento, semifinais, finais e Troféu Inconfidência. A partir de 2027, Sub-20 e Sub-15/17 passarão a adotar modelo semelhante, com 16 clubes na elite.



Segunda Divisão, acessos e critérios



Os formatos das competições da 2ª Divisão serão definidos nos Conselhos Técnicos, conforme o número de participantes. Em 2026, sobem três clubes no Sub-20 e Sub-15/17, e dois no Sub-13/14.

Para participar, os clubes devem estar filiados e regulares junto à FMF, possuir licença de funcionamento válida para 2026 e atender a todas as exigências do Caderno de Encargos da Base, incluindo a regularização de estádio.



Arbitragem e infraestrutura



As taxas de arbitragem e do quadro móvel serão rateadas igualmente entre os clubes, com cobrança via boletos bancários a cada cinco rodadas. O não pagamento implica cancelamento da partida e derrota por W.O.



Todos os clubes seguem obrigados a cumprir integralmente os critérios estruturais e operacionais definidos pela FMF.



As mudanças passam a valer para todas as competições de base organizadas pela entidade a partir da temporada 2026.



Juiz de Fora de volta à elite do futebol de base



Um dos destaques da temporada 2025 foi o acesso inédito do Uberabinha à Primeira Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20, conquistado de forma invicta, garantindo ao clube juiz-forano presença na elite estadual em 2026. A equipe já iniciou a preparação para a nova temporada, com treinos em andamento e foco principal na permanência na Primeira Divisão, enquanto a classificação ao octogonal aparece como objetivo secundário.



Como integrante da elite, o Uberabinha está entre os clubes convocados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) para o Conselho Técnico do Mineiro Sub-20 – 1ª Divisão, marcado para esta quarta-feira (28), na sede da entidade, em Belo Horizonte. A reunião definirá detalhes do campeonato, como regulamento e organização da competição, e a presença é obrigatória para assegurar a participação no campeonato.



Paralelamente, o clube trabalha nos ajustes estruturais e administrativos para a disputa, incluindo a busca por locais adequados de treinamento e a captação de recursos por meio da lei de incentivo ao esporte.



Além do Uberabinha, Juiz de Fora também estará representada na elite estadual pelo Sport Club Juiz de Fora, que disputará as categorias Sub-15 e Sub-17 do Campeonato Mineiro em 2026.



Tags:

13 | base | De | Esporte | futebol | sport | Sub