SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autora do gol que definiu a vitória por 1 a 0 sobre o Gotham FC, dos Estados Unidos, Gabi Zanotti celebrou o "jogo muito inteligente" do Corinthians no Gtech Community Stadium, em Londres, na tarde inglesa de quarta-feira (28). A formação alvinegra foi pressionada em boa parte do duelo, mas avançou à final da primeira Copa dos Campeões feminina da Fifa.

"A gente fez, coletivamente, um trabalho extraordinário, com uma defesa sólida e todo o mundo se doando, jogando como Corinthians, com sangue no olho, fechando cada espaço. Muito feliz. Futebol se joga dentro de campo. É impossível ganhar fora de campo, falando muito. A gente viu muitas coisas por aí", afirmou a atacante.

Ela não se alongou sobre o menosprezo que observou nas atletas do time norte-americano e preferiu falar sobre a próxima meta. O Corinthians voltará a campo no domingo (1º) para disputar o título da competição, que reúne os vencedores de cada continente. A decisão está marcada para o Emirates Stadium, também em Londres, casa do Arsenal, provável adversário.

"Esperamos muito por este momento, e hoje fui abençoada, iluminada, a bola sobrou para mim, mas eu quero ressaltar o grupo, o trabalho coletivo que a gente fez. Agora é comemorar, a gente tempo pouco tempo. Nosso objetivo não acabou aqui. Este grupo tem uma mentalidade muito forte e está pensando lá na frente, pensando na final", disse Zanotti.

O treinador Lucas Piccinato foi mais um a exaltar o "plano de jogo bem executado". Na mesma linha da artilheira, celebrou a classificação do Corinthians a "uma final de campeonato mundial" e disse que "o grupo quer mais". Para isso, contará novamente com a ajuda dos torcedores alvinegros presentes em Londres.

"A torcida corinthiana é diferente demais. Eu cheguei ao estádio uma hora e quarenta antes, saí para dar uma volta e respirar um pouco, pensar no modelo de jogo, e comecei a ouvir a torcida cantando o hino uma hora e quarenta antes. Eu falei para elas: ?Vai ser um palco parecido com Itaquera?", relatou.

A final será um estádio maior do que o estádio de Brentford, na zona oeste londrina. E, provavelmente, contra as donas da casa. "Independentemente do que a mídia internacional diz, para o nosso torcedor a gente vai ser sempre favorito. Eles fizeram muito para a gente estar aqui, chegar aonde chegou. E a gente vai trabalhar muito, porque quer mais", afirmou Piccinato.