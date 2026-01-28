RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. O rubro-negro e o West Ham chegaram a um acordo após semanas de negociação.

O valor da transferência foi fechado em 42 milhões de euros (R$ 260,5 milhões), com pagamento até 2028, e o meio-campista de 28 anos terá contrato de cinco anos. Essa se tornou a maior compra do futebol brasileiro.

Uma das cláusulas do contrato estabelece que, em caso de uma venda futura superior ao valor pago pelo Flamengo, o West Ham tem direito a 50% do valor excedente.

A ideia do West Ham era contar com o jogador pelo menos até o mês de março, mas Paquetá informou à diretoria que não tinha intenção de atuar pelo clube novamente

O jogador embarca para o Brasil nesta quarta-feira (28), fará exames médicos e depois assinará o contrato.

Cria do Flamengo, Paquetá retorna ao clube após oito anos. Ele passou por Milan e Lyon antes de chegar à Inglaterra.

A expectativa agora é de que Paquetá tenha o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até sexta-feira (30), o que permitiria que ele já pudesse jogar contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil.

O jogador se despediu do clube inglês em postagem nas redes sociais. "Começo agradecendo a todos do clube, staff, funcionários e jogadores por esses anos que aqui vivi. Momentos únicos, marcantes da minha vida até aqui. Dias felizes e outros nem tanto."

"Mas sempre tentei ser a minha melhor versão. E todos nós sabemos o porquê isso não foi mais possível. Algumas marcas eu levarei pro resto da minha vida. E uma delas me fez entender que eu não posso mais seguir lutando contra algo que não é mais pra mim. Recusei, sim, ir pra times rivais e continuar na Europa. Eu nunca pedi pra ir embora. Eu pedi, sim, pra voltar pra minha casa", disse o jogador.

Ele ainda ressaltou que "nada é mais confortante do que poder voltar pra casa. Eu preciso disso. Pro bem da minha saúde mental, da minha esposa, dos meus filhos. Preciso apenas encontrar a felicidade de jogar futebol. Reencontrar a minha paz. Que aqui eu ainda precisaria lutar guerras que não são mais pra mim. Nunca foi pelo momento atual do clube."

A última partida do meio-campista foi no dia 6 de janeiro, em derrota do West Ham para o Nottingham Forest. O clube venceu os três jogos seguintes e anunciou a contratação do espanhol Adama Traoré nesta quarta (28).

Em julho do ano passado, Paquetá foi inocentado no caso que investigava a suspeita de participação em esquema de manipulação de partidas da Premier League para favorecer apostadores.

Em maio de 2024, o jogador havia sido acusado pela FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) de forçar o recebimento de cartões amarelo em quatro partidas do campeonato inglês, em 2022 e 2023.

À época, o clube inglês cogitava negociá-lo, e o Flamengo estava entre os interessados.

Paquetá chegou ao West Ham em 2022 por 43 milhões de libras (R$ 321 milhões), vindo do Lyon.

Por conta do processo, negociações para sua transferência ao Manchester City acabaram frustradas, e o meia chegou a chorar em campo após receber um cartão amarelo em partida contra o Tottenham. Ele foi substituído sete minutos depois.

Em novembro de 2025, após a definição do caso, Paquetá foi expulso após receber dois cartões amarelos por reclamação. Ele cobrou a FA por não ter lhe dado suporte psicológico durante as investigações.

"É ridículo ter minha vida e carreira afetadas por dois anos sem nenhum apoio psicológico da federação. Talvez esse comportamento ridículo seja apenas um reflexo de tudo que tive que suportar e, ao que parece, continuarei a suportar! Me desculpem se não sou perfeito", escreveu nas redes sociais.

Tags:

5 milhões