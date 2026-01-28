RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira (28) a contratação do atacante Brenner, de 26 anos. O contrato vai até dezembro de 2029.
"Escolhi o Vasco pela grandeza do clube, o projeto que me foi apresentado pelo professor Diniz e pela diretoria. Estou ansioso para encontrar com a torcida. Já joguei contra e sempre me surpreendi com a força dos torcedores do Vasco", disse o jogador.
Brenner estava no FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Os direitos do atacante, porém, era ligados à Udinese, da Itália.
O Cruz-Maltino vai pagar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual). O valor será parcelado ao longo de três anos.
Brenner é o quarto reforço anunciado pelo Vasco para 2026. Anteriormente, foram divulgados os acertos com o atacante Marino Hinestroza, o zagueiro Alan Saldivia e do meia-atacante Johan Rojas.
No Vasco, Brenner reencontra o técnico Fernando Diniz. O atacante trabalhou com o treinador no Fluminense e no São Paulo.