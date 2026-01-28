BRENTFORD, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal atropelou o marroquino ASFAR por 6 a 0 nesta quarta-feira (28), na semifinal do Mundial de Clubes Feminino, e disputará a final do torneio contra o Corinthians, que mais cedo derrotou o Gotham FC na outra semi por 1 a 0.

Stina Blackstenius, Frida Leonhardsen-Maanum, Mariona Caldentey, Olivia Smith e Alessia Russo (duas vezes) marcaram os gols do Arsenal no jogo que foi disputado no estádio do Brentford, na Inglaterra.

A final entre Arsenal e Corinthians será no domingo, às 15h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, casa do time londrino.

As vencedoras faturam US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões na cotação atual), enquanto as vices levam 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões).

O Arsenal é o atual campeão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, enquanto as brabas do Corinthians se classificaram para o Mundial ao vencer a Libertadores Feminina. O ASFAR, do Marrocos, é o campeão da Liga dos Campeões da África, enquanto a equipe americana Gotham FC venceu o torneio continental da Concacaf.

PASSEIO EM BRENTFORD

O Arsenal demorou apenas 8 minutos para abrir o placar no Brentford Community Stadium, com a sueca Stina Blackstenius.

Aos 12, a norueguesa Leonhardsen-Maanum ampliou a vantagem. Aos 22, Caldentey fez o 3 a 0 de pênalti, enquanto Smith fez o 4 a 0 na reta final do 1º tempo.

A goleada na primeira etapa não inibiu a torcida marroquina, que marcou presença entre os mais de 8 mil torcedores presentes e continuou cantando mesmo com o placar adverso. O estádio do Brentford tem capacidade para 17.250 torcedores.

Quem também prestigiou a goleada do Arsenal foi Sarina Wiegman, técnica da seleção da Inglaterra, que foi inclusive destacada no telão durante a partida.

Na volta do intervalo, a técnica holandesa Renne Slegers promoveu quatro alterações no Arsenal. Uma das mexidas foi a entrada da inglesa Alessia Russo no lugar da sueca Blackstenius.

E foi Alessia quem anotou mais dois gols para completar o sacode do time londrino contra as marroquinas.